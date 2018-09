Lory Del Santo | ‘Mio figlio Loren si è tolto la vita | il GF Vip sarebbe una terapia’

tvzap.kataweb

(Di giovedì 20 settembre 2018) «Mioci ha lasciato. Si èlaa causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale». Queste le parole con cui si apre il racconto didel, ospite sabato 22 settembre, alle ore 16.10 a Verissimo.parla per la prima volta della morte delavvenuta circa un mese fa: “Mi sono distrutta la mente in questo periodo per capire se umanamente si poteva fare qualcosa per aiutarlo, ma difficilmente si possono aiutare casi di questo genere. Ho un solo senso di colpa: l’ultima volta che ci siamo visti non gli detto ‘ti voglio bene’ anziché baciarlo e basta. Niente altro”. E aggiunge: “Ho cercato di vivere da sola questo periodo senza parlare con nessuno. Senza amici. Senza poter dire la verità. Parlo per ritrovare la forza, per essere forte. Ora devo riprendermi. Devo incontrare le persone. Mi hanno detto che ...