Loredana Bertè compie gli anni | gli auguri speciali di Fiorella Mannoia

Loredana Bertè - nuovo album dopo 13 anni : ANSA, - ROMA, 19 SET - Loredana Bertè è stata l'assoluta protagonista dell'estate 2018 grazie a Non ti dico No,, il brano con i Boomdabash,, per settimane al vertice della classifica dei brani più ...

"Libertè" - nuovo album di Loredana in arrivo : Dopo il successo estivo di "Non ti dico no", Loredana Bertè torna con un nuovo progetto discografico.Su tutte le radio, ad ogni ora del giorno, ma anche della notte, passava il brano della cantante, che duettava coi Boomdabash, colonna sonora dell'estate appena passata. Per settimane è rimasto ai vertici delle classifiche , conquistando alcuni premi, come tormentone estivo e la dicitura di disco d'oro prima e di platino poi. Ora, dopo 13 anni ...

Tutti i vincitori del Wind Summer Festival – La finale a Milano da Loredana Bertè a Boomdabash e Giusy Ferreri : Sono stati premiati i vincitori del Wind Summer Festival - La finale, che si è tenuta a Milano domenica 16 settembre. Tanti gli artisti italiani ed internazionali sul palco dell'Area Expo – Parco Mind di Milano dopo quattro puntate in onda da Piazza del Popolo a Roma, trasmesse a luglio su Canale 5. I vincitori del Wind Summer Festival - La finale sono stati annunciati in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio105. Il Premio ...

Renato Zero - Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio : gelo dietro le quinte : Perché Renato Zero non parla più con Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio Da tempo Renato Zero ha interrotto i rapporti con due colleghi famosi, Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio. L’artista ha rivisto i due ad un recente evento musicale a Verona ma dietro le quinte è regnato il gelo. I tre hanno mostrato grossa indifferenza, […] L'articolo Renato Zero, Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio: gelo dietro le quinte proviene da ...

Libertè - il ritorno di Loredana Bertè : Evviva la LiBertè, verrebbe da dire. Il titolo del nuovo disco di Loredana Bertè, che uscirà per Warner Music il prossimo 28 settembre e che gioca con il suono delle iniziali del suo nome, arriva a ...

Loredana Bertè a Sanremo 2019 a una sola condizione : “Non voglio canzoni di Biagio Antonacci” : Loredana Bertè a Sanremo 2019 ma a una sola condizione. Le dichiarazioni dell'artista arrivano direttamente dal palco dell'Arena di Verona, nel quale ha conquistato il premio per il tormentone dell'estate 2018 assegnato a Non ti dico no con Boomdabash. Sul palco per riportare il tormentone estivo con il quale ha presenziato la rotazione radiofonica degli ultimi mesi, Loredana Bertè ha anche portato Non sono una signora, senza lasciarsi ...

Tutti i vincitori di RTL 102.5 Power Hits Estate da Giusy Ferreri e Loredana Bertè a Negramaro e Nek : Sono stati svelati Tutti i vincitori di RTL 102.5 Power Hits Estate nel corso della serata-evento finale che si è tenuta all'Arena di Verona lunedì 3 settembre 2018. Sul palco si sono esibiti alcuni degli artisti italiani ed internazionali in radio nei mesi estivi con una canzone apprezzata dal pubblico italiano e sono stati assegnati premi speciali prima del trofeo conclusivo assegnato alla Power Hit dell'Estate 2018. Ad aggiudicarsi il ...