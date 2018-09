Londra | nuovo spunto rialzista per Antofagasta

Brexit - appello del sindaco di Londra : 'serve nuovo referendum' : ... Sadiq Khan, lancia un drammatico appello per un secondo referendum sulla Brexit , sottolineando che la premier Theresa May non ha 'il mandato per giocare d'azzardo così palesemente con l'economia ...

Brexit - sindaco Londra : nuovo referendum : 9.45 Appello del sindaco di Londra Sadiq Khan per un secondo referendum sulla Brexit. La premier May "non ha il mandato per giocare d'azzardo così palesemente con l'economia britannica e la vita della gente", dice all'Observer. Il tempo per negoziare con Bruxelles è breve e ci potrà essere solo un cattivo accordo o nessun accordo, dice Khan. I cittadini "non hanno votato per vedere le loro aziende soffrire o la sanità a corto di ...

Londra : nuovo spunto rialzista per Mondi : Scambia in profit Mondi , che lievita dell'1,87%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mondi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE ...

Chelsea - terza maglia per Sarri : Stamford Bridge e Londra nel nuovo kit : Si tratta di una novità assoluta nel mondo del calcio pensata dalla società sul modello dei team della NBA. Premier League, tutti i video Guarda tutti i video

Londra : nuovo spunto rialzista per Smith : Rialzo marcato per Smith , che tratta in utile dell'1,98% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Smith rispetto all'...

Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea : ecco quanto guadagnerà a Londra : Il Chelsea ha ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore del club dopo l'esonero di Antonio Conte. Il tecnico ha firmato un contratto triennale fino al 2021. L'articolo Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea: ecco quanto guadagnerà a Londra è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.