L' Ocse taglia le previsioni di crescita | ' Italia e Brexit rischi per l' Ue'

Ocse - tagliata stima di crescita dell’Italia. “Incertezze su scelte politiche - tassi più alti e creazione di lavoro più lenta” : “Una crescita più moderata è probabile in Italia, per incertezze sulle scelte politiche, più alti tassi di interesse e più lenta creazione di posti di lavoro che frenano la spesa delle famiglie”. Per questo l’Ocse, nelle sue previsioni intermedie, ha rivisto al ribasso la crescita del pil italiano nel 2018, a +1,2% dal +1,4% previsto a maggio. Per il 2019 la crescita dovrebbe invece restare invariata all’1,1%. “All’Italia ...