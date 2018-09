L' Ocse avverte | Brexit e Italia rischi per la prosperità dell' Europa

L'Ocse avverte l'Italia : "L'incertezza sulle scelte politiche frena la crescita" : "Una crescita più moderata è probabile in Italia, per incertezze sulle scelte politiche, più alti tassi di interesse e più lenta creazione di posti di lavoro, che frenano la spesa delle famiglie". Questo il monito sulla situazione economica italiana, lanciato dalL'Ocse nelle sue previsioni intermedie. Previsioni che stimano al ribasso la crescita del Pil del nostro paese per il 2018, che scende al +1,2%, contro il ...