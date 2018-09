Lo squalo elefante e volante Studio rivela | “Sono veloci | agili e saltano fuori

La velocità inaspettata dello squalo elefante : In inglese è detto Basking shark, letteralmente “squalo che si crogiola al Sole”, per la sua abitudine a distendersi spesso in superficie un po’ come se si stesse stiracchiando sotto i raggi. Lo squalo elefante, il secondo pesce più grande al mondo dopo lo squalo balena, non è certo noto per la sua agilità. A spezzare la lancia in suo favore sono però oggi alcuni studi, condotti attraverso l’osservazione diretta oltre che ...