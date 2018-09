LIVE Equitazione | World Equestrian Games 2018 in DIRETTA | salto ostacoli | Italia per la

oasport

(Di giovedì 20 settembre 2018) Buon pomeriggio e bentrovati per ladelai Mondialidia Tryon (USA). Dopo le emozioni della giornata di ieri, che ha visto l’piuttosto in difficoltà sia per la prova individuale (eccetto un superbo De Luca) sia per quella a squadre, prosegue la rincorsa verso le medaglie con la seconda sessione di gara, in programma oggi, giovedì 20 settembre, e propedeutica alle finali che andranno in scena rispettivamente venerdì 21 (gara a squadre) e domenica 23 settembre (gara individuale). Dopo l’infortunio di Chalou, destruiero di Emanuele Gaudiano, l’è rimasta con soli tre binomi. Lorenzo De Luca, Luca Marziani e Piergiorgio Bucci, pertanto, non possono commettere errori in una giornata che determinerà anche le prime eliminazioni e sarà fondamentale per determinare i punteggi con cui le varie squadre si presenteranno ...