L' insostenibile ' leggerezza' dei beni culturali a Manduria

Retrospettiva : recuperare “L’insostenibile leggerezza dell’essere” per capire un po’ di se stessi : “L’insostenibile leggerezza dell’essere” il romanzo simbolo di Milan Kundera scritto nel 1982 , a differenza di quanto ci augureremmo alla sola vista del titolo, non è una lettura tanto leggera, e senz’altro scrivere un romanzo spensierato non era l’intento del suo autore al momento della sua stesura. recuperare quest’opera che abbonda sui tavolini nelle fiere del libro è un atto di grande coraggio ma anche di piacevole ...