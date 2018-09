Licia Colò ritorna in Rai (sul Due) : "Sono emozionata e orgogliosa" : Licia Colò (ri)torna in Rai. L"esperta conduttrice dal 24 settembre sarà alla guida di un nuovo format su Rai Due, in prime time. Il nome del programma? "Niagara, quando la natura fa spettacolo", un viaggio in tutti e cinque i continenti.E lei commenta così: "La Rai mi permette di volare in alto, più in alto di tutti gli altri. Rai2, con Andrea Fabiano, ha avuto la volontà di mandare in prima serata un programma che si occupa di natura; è una ...

Fabiano (Rai 2) : "Licia Colò top player della divulgazione" : [live_placement] Sta per iniziare nella sede Rai di Roma in viale Mazzini la conferenza stampa di Niagara, il nuovo programma di Licia Colò in onda su Rai 2 da lunedì 24 settembre alle ore 21.20. Blogo la seguirà in liveblogging. Oltre alla conduttrice, che con questa trasmissione torna sulla tv pubblica, presenti i registi Pier Paolo Cattedra, Filippo De Masi e Davide Vavalà e il direttore di rete Andrea Fabiano. Niagara, nato da un’idea di ...

Licia Colò/ “La vita è breve - voliamo sopra le cattiverie e le ingiustizie” (Vieni da me) : Licia Colò a Vieni da me: “La vita è breve, voliamo sopra le cattiverie e le ingiustizie”. La conduttrice ha parlato della sua famiglia e del suo nuovo programma(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Tv2000 - palinsesti 2018/2019. Debutta Joe Bastianich - Paola Saluzzi al pomeriggio - Licia Colò si divide con Rai2 : Licia Colò (Foto Stefania Casellato) Forte di un riscontro sempre confortante sul fronte degli ascolti (al mattino 8° canale nazionale), Tv2000 ha presentato i palinsesti dell’imminente nuova stagione. Una presentazione che ha visto oltre ai numerosi volti della rete anche la presenza di Paolo Ruffini, direttore uscente di Tv2000 e dal 1° settembre Prefetto del Dicastero Vaticano per la Comunicazione, e del nuovo direttore Vincenzo Morgante, il ...

Licia Colò torna alla Rai / "Ho perso mio padre quest'anno - da lui ho imparato a vedere solo le cose belle" : Licia Colò mette da parte i dissidi con la Rai e si prepara a tornare a Viale Mazzini con un nuovo format, Niagara: "Ho imparato a vedere solo le cose belle e quello che è stato non mi...(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 16:43:00 GMT)

Licia Colò torna in Rai : un grande dolore dietro il sorriso : Licia Colò provata da due lutti e dalla malattia della madre Dopo quattro anni di assenza, Licia Colò torna in Rai: dal 24 settembre sarà al timone, per sei puntate, di Niagara-Quando la natura fa spettacolo. Il programma, che andrà in onda in prima serata su Raidue, celebrerà la bellezza della natura. Ma dietro il sorriso di Licia Colò si nasconde un grande dolore come ha confessato in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv: ...

4 curiosità su Licia Colò : tutto quello che non sai sulla conduttrice televisiva : Nel momento in cui avevo tutto il mondo sulle spalle, con una bimba da crescere, i miei genitori che si sono ammalati gravemente e una fase professionale incerta, lui c'era. Io pensavo di non farcela,...

Licia Colò / Al via le riprese di "Niagara" : "In questa calda estate sto lavorando al freddo" (Furore) : Protagonista della prima puntata di Furore, Licia Colò è attualmente impegnata nelle riprese di Niagara, il programma dedicato alla natura in onda dal prossimo settembre su Raidue(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:05:00 GMT)

Niagara - Licia Colò porta la natura e le meraviglie della terra su Rai2. Ecco quando in TV : Licia Colò torna in Rai con un nuovo programma televisivo dal titolo “Niagara” in cui parlerà di ambiente, ricerche scientifiche e tanto altro C’è grande attesa per il ritorno di Licia Colò su Rai2. L’autrice e conduttrice televisiva sarà al timone di “Niagara“, un nuovo programma dedicato alla natura e alle meraviglie della terra. Ecco alcune anticipazioni su quello che vedremo in tv e da quando andrà in onda ...