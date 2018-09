Liberi e Uguali | la fase costituente non decolla e la base ' insorge' contro i vertici

Europee - a sinistra si cambia : potrebbero mancare sia Liberi e Uguali che Potere al Popolo : Nella sinistra Politica italiana le discussioni non finiscono mai e anche trovare una formula elettorale che vada bene per due tornate elettorali consecutive, da qualche anno a questa parte, pare diventato molto difficile. E' il caso di Liberi e Uguali e di Potere al Popolo, ovvero le due principali liste che alle elezioni del 4 marzo si erano presentate a sinistra rispetto al Partito Democratico. La prima ottenne il 3,4%, la seconda l'1,1%. ...

"La scuola vi renderà Liberi ed uguali - come vuole la nostra bella Costituzione" : ... viaggerete nel mondo affascinante della letteratura, della poesia e del romanzo, ripercorrerete la storia antica e quella contemporanea, sarete sorpresi dalla scienza e dalla natura, scoprirete il ...

Elezioni provinciali a Catanzaro - il manifesto e la mano tesa di Art.1-Liberi e Uguali : L'apertura di Art.1 per Liberi e Uguali è quindi a tutte le forze sane che intendono concretamente far sì che i cittadini conoscano un modo di fare politica concreto, pragmatico, moderno, efficace ed ...

Tozzo : 'Aderiamo a Liberi e Uguali - alle Europee serve una sinistra unita e neo-populista' : Anche se siamo in piena estate, proseguono i movimenti dentro alle varie formazioni di sinistra, alle prese con varie questioni organizzative e con gia' il pensiero alle elezioni Europee del maggio 2019. In quest'ottica Blasting News ha intervistato in esclusiva David Tozzo, leader della minoranza di Possibile, il quale a differenza del gruppo dirigente del suo partito, intende aderire al nuovo soggetto di Liberi e Uguali. Tozzo: 'In Possibile ...

DECRETO DIGNITÀ È LEGGE : APPROVAZIONE DEFINITIVA/ Video ultime notizie Senato : Liberi e Uguali irride Di Maio : DECRETO DIGNITÀ è LEGGE: via libera dal Senato al provvedimento di Luigi Di Maio. ultime notizie, 155 voti favorevoli e 125 contrari: esulta il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 18:38:00 GMT)

Liberi e Uguali della Valdichiana dà il via alla prima festa sul territorio : ... ripartire dai giovani ', dedicato a riaffermare la necessità di rinnovamento della politica partendo realmente da un ricambio culturale che abbia come principali protagonisti giovani e donne. ...

Sondaggio Swg - Liberi e uguali verso il disastro : sorpassati da Potere al popolo : Laura Boldrini , Pietro Grasso & Co. cadono sempre più in basso. Liberi e uguali, infatti, è stato superato persino da Potere al popolo . A parlare sono i dati del Sondaggio Swg per il TgLa7 : 2,5 ...

Sorpasso a sinistra? In un sondaggio Potere al Popolo è davanti a Liberi e Uguali : I sondaggi politici ed elettorali non sono sempre attendibili al decimo di punto, specie se si svolgono in piena estate e quindi molto distanti dalle consultazioni elettorali. Però mostrano delle tendenze che possono essere certamente interessanti per i vari partiti e movimenti politici. Particolarmente attenta alle varie evoluzioni è l'agenzia SWG, che ogni lunedì rende pubblici i sondaggi elettorali realizzati fra un campione di 1500 cittadini ...