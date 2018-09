Leo Gassman ha l’X Factor come il padre Alessandro e il nonno Vittorio – Video

davidemaggio

: Leo Gassman ha un cognome importante, sinonimo di talento innato, ma ha voluto dimostrare il proprio tracciando una… - XFactor_Italia : Leo Gassman ha un cognome importante, sinonimo di talento innato, ma ha voluto dimostrare il proprio tracciando una… - SkyUno : Ok promessa: una foto di Leo Gassman al giorno ?? #XF12 - roobiesgh : RT @Santas_Official: È bellissimo Leo Gassman: l'unico concorrente in 12 anni di #XFactor ad aver ammesso di aver avuto un'infanzia felice.… -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Leo- X2018 Tra gli aspiranti concorrenti di X2018 c’è anche chi canta intenzionato a cercare e lottare per la libertà, nel tentativo di tracciare una propria strada sulla quale il pesante cognome non può fare da impiccio. E’ questo il caso di Leo, figlio die nipote del mai dimenticato. Il ragazzo, 19enne, si è presentato alle Audizioni con un brano inedito, dal titolo Freedom, dedicato proprio a chi vuole in qualche modo emanciparsi e, nel suo caso, sganciarsi dall’etichetta di figlio e nipote d’arte. E, sulla carta, sembra avere le potenzialità per lasciare il suo segno, almeno a X. “Conosco quel genere di peso“, ammette Asia Argento, che si dice emozionata dall’esibizione. Mentre Fedez apprezza in lui la volontà di ‘farsi largo’ in questo mondo (“Già solo ...