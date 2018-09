Lele Spedicato | emorragia cerebrale | come sta Negramaro | ultime notizie | la moglie rompe

Lele Spedicato : EMORRAGIA CEREBRALE - COME STA/ Negramaro - ultime notizie : medici verso lungo silenzio? : EMORRAGIA CEREBRALE, COME sta LELE SPEDICATO dei Negramaro: il chitarrista ancora in prognosi riservato, su Facebook arrivano anche gli auguri e l'incoraggiamento di Vasco Rossi(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:00:00 GMT)

Negramaro - come sta Lele Spedicato : ecco cosa dicono i medici. Dai Boomdabash la commovente dedica dal palco : Emanuele 'Lele' Spedicato , il chitarrista dei Negramaro ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, è in condizioni ancora stazionarie: lo afferma l'ultimo bollettino ...

Negramaro - restano stazionarie le condizioni del chitarrista Lele Spedicato : "Serve tempo" : Dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito, i medici non sciolgono la prognosi. La dedica dei Boomdabash che suonano un brano sul palco "al nostro fratello musicista"

Lele Spedicato - l'orrore sul chitarrista dei Negramaro : Selvaggia Lucarelli sputtana un fumettista : È scoppiata una bufera di insulti contro un fumettista, segnalato da Selvaggia Lucarelli, che davanti alle gravi condizioni del chitarrista dei Negramaro, Lele Spedicato , si è spinto a scrivere: '...

La battaglia di Lele Spedicato dei Negramaro - arriva una speranza in più dall’ultimo bollettino medico : Lele Spedicato dei Negramaro continua a lottare per tornare alla vita. Il chitarrista dei Negramaro, colpito da emorragia cerebrale nella mattinata del 17 settembre, è tuttora ricoverato presso il reparto di terapia intensiva del Vito Fazzi di Lecce, nel quale è stato trasportato in condizioni disperate dai soccorsi allertati dalla moglie di Spedicato, Clio. Secondo l'ultimo bollettino medico, l'artista sarebbe in lento miglioramento ...

Lele Spedicato dei Negramaro - frase choc contro il chitarrista : «Spero che muoia perché fa musica di me**a» : Il solito problema dell'ignoranza nel ritenere il web un mondo parallelo, una zona franca, un non luogo in cui si può essere altro, in cui si può essere la parte peggiore di sè, perché tanto mica è ...

Lele Spedicato dei Negramaro - frase choc contro il chitarrista : 'Spero che muoia perché fa musica di me**a' : ' Spero che muoia perché fa musica di merda ' . Sì questa frase è stata scritta sul serio ed è riferita a Lele Spedicato , chitarrista dei Negramaro ricoverato a Lecce, colpito da emorragia cerebrale ...

Bufera su fumettista : scrive che è felice per il malore a Lele Spedicato. Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato quanto accaduto : Oltre i tanti messaggi di solidarietà per Lele Spedicato c’è Anche qualcuno che gioisce della triste sorte toccata al 38enne L'articolo Bufera su fumettista: scrive che è felice per il malore a Lele Spedicato. Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato quanto accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Negramaro : cauto ottimismo per Lele Spedicato : “Quadro clinico stabile ma in lento miglioramento” : “Quadro clinico stabile ma in lento miglioramento”. Con questo bollettino medico diffuso nel primo pomeriggio dalla direzione sanitaria dell’ospedale Vito L'articolo Negramaro: cauto ottimismo per Lele Spedicato: “Quadro clinico stabile ma in lento miglioramento” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.