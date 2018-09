Lele Spedicato dei Negramaro - frase choc contro il chitarrista : 'Spero che muoia perché fa musica di me**a' : ' Spero che muoia perché fa musica di merda ' . Sì questa frase è stata scritta sul serio ed è riferita a Lele Spedicato , chitarrista dei Negramaro ricoverato a Lecce, colpito da emorragia cerebrale ...

Bufera su fumettista : scrive che è felice per il malore a Lele Spedicato. Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato quanto accaduto : Oltre i tanti messaggi di solidarietà per Lele Spedicato c’è Anche qualcuno che gioisce della triste sorte toccata al 38enne L'articolo Bufera su fumettista: scrive che è felice per il malore a Lele Spedicato. Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato quanto accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

EMORRAGIA CEREBRALE - COME STA Lele Spedicato DEI NEGRAMARO/ Ultime notizie - gli auguri di Vasco al chitarrista : EMORRAGIA CEREBRALE, COME sta LELE SPEDICATO dei NEGRAMARO: il chitarrista ancora in prognosi riservato, su Facebook arrivano anche gli auguri e l'incoraggiamento di Vasco Rossi(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 01:16:00 GMT)

Negramaro : cauto ottimismo per Lele Spedicato : “Quadro clinico stabile ma in lento miglioramento” : “Quadro clinico stabile ma in lento miglioramento”. Con questo bollettino medico diffuso nel primo pomeriggio dalla direzione sanitaria dell’ospedale Vito L'articolo Negramaro: cauto ottimismo per Lele Spedicato: “Quadro clinico stabile ma in lento miglioramento” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Lele Spedicato - si riaccende la speranza : 'Come sono le sue condizioni' : Cauto ottimismo dei dottori nel nuovo bollettino sulle condizioni di Emanuele Lele Spedicato , il 38enne chitarrista dei Negramaro ricoverato in rianimazione a Lecce per un'emorragia cerebrale. '...

Negramaro - malore Lele Spedicato : quadro clinico il lento miglioramento : C’è cauto ottimismo sulle condizioni di salute del musicista, dopo la seconda notte trascorsa nella Rianimazione...

Negramaro - «Lele Spedicato è in lento miglioramento». Ecco cosa dicono gli ultimi esami : È stabile ma in lento miglioramento il quadro clinico di Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro ricoverato a Lecce, colpito da emorragia cerebrale lunedì scorso. Gli esami...

Negramaro - in miglioramento le condizioni del chitarrista Lele Spedicato : Le condizioni di Spedicato , chitarrista dei Negramaro ricoverato nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce in seguito ad una emorragia cerebrale sono in 'lento miglioramento'. Lo evidenzia il bollettino del ...

NEGRAMARO - EMORRAGIA CEREBRALE PER Lele SPEDICATO/ Come sta? Cauto ottimismo dei medici : "Lento miglioramento" : NEGRAMARO, LELE SPEDICATO Come sta? EMORRAGIA CEREBRALE per il chitarrista: ultime notizie e condizioni di salute. "Quadro clinico grave ma stazionario": ansia per la moglie Clio Evans(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:30:00 GMT)

Negramaro - cauto ottimismo per Lele Spedicato : "E' in lento miglioramento" : Il chitarrista è stato colpito da un'emorragia cerebrale ed è ricoverato in rianimazione nell'ospedale di Lecce. "Ma la prognosi, vista la gravità del caso, resta comunque riservata"

Negramaro - si riaccende la speranza per Lele Spedicato : "E' in lento miglioramento" : Il chitarrista è stato colpito da un'emorragia cerebrale ed è rivoverato in rianimazione all'ospedale di Lecce. "Ma la prognosi, vista la gravità del caso, resta comunque riservata"

Il primario che cura Lele Spedicato dei Negramaro : 'Le possime ore sono decisive' : Il dottor Alessandro Olivi, direttore di Neurochirurgia Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e professore ordinario di Neurochirurgia all'Università Cattolica, ha parlato delle eventuali cause dell'emorragia celebrale di Lele Spedicato dei Negramaro. Il medico: 'Fondamentale è trovare le cause dell'emorragia' "Le cause delle emorragie celebrali possono essere l'angiopatia amiloide, da ricondurre, però, di più agli anziani. ...

Negramaro - emorragia cerebrale per Lele Spedicato/ Come sta? “Le prossime ore saranno decisive - ma..." : Negramaro, Lele Spedicato Come sta? emorragia cerebrale per il chitarrista: ultime notizie e condizioni di salute. "Quadro clinico grave ma stazionario": ansia per la moglie Clio Evans(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:21:00 GMT)

Negramaro - Lele Spedicato in coma farmacologico : il messaggio della band : Come sta il chitarrista dei Negramaro: l’intera band scrive un messaggio d’affetto per Lele Dopo essere stato colto da improvviso e inatteso malore, il chitarrista dei Negramaro, Lele Spedicato sembra versare in condizioni ancora non del tutto tranquille. E’ proprio la sua band, sul profilo ufficiale Instagram, a scrivere e a ringraziare tutti i fan […] L'articolo Negramaro, Lele Spedicato in coma farmacologico: il ...