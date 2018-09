Legge di bilancio | taglio Irpef con aumento IVA Duello per deficit oltre il 2%

Legge di Bilancio 2019 - Di Maio : "L'aumento dell'Iva è una fake news" - : Il vicepremier assicura che il governo non "farà uscire i soldi dalla porta ed entrare dalla finestra". Poi ribadisce la fiducia a Tria e la disponibilità di risorse per mantenere le promesse, anche ...

Legge di Bilancio 2019 : Di Maio apre all'ipotesi di un deficit più pesante del 2% : Entro 10 giorni il Governo M5S - Lega dovra' presentare la nota di aggiornamento al Def, il documento di economia e finanza, e i lavori sulla Legge di Bilancio 2019 [VIDEO] entreranno nel vivo. Ma, in questo momento, a tenere banco è lo scontro velato tra i due Vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini da una parte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria dall'altra. Di Maio dopo le forti dichiarazioni dei giorni scorsi ha corretto il tiro e ...

Legge di bilancio : definizione - spiegazione e date : ... Def, prima data chiave: 27 settembre Entro quella data il governo deve varare la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, Def, attraverso la quale il governo mette a punto gli ...

Legge bilancio 2019 : flat tax - reddito cittadinanza e riforma legge Fornero : Il governo Conte alle prese con la manovra. Sulla legge di Bilancio 2019 si susseguono voci, dichiarazioni, ipotesi in attesa di sapere quali provvedimenti saranno effettivamente varati. “La pace fiscale si farà: è imprescindibile. Così come, con gradualità, attueremo flat tax, reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero”. Così il premier Giuseppe Conte in un’intervista a La Verità nella quale ha riconfermato i pilastri ...

Legge di Bilancio 2019 : tutte le proposte : Obiettivo del ministro dell'Economia Giovanni Tria è mantenere le misure nell'ambito di un deficit che non superi l'1,6 per cento, per non aggravare lo stato dei conti pubblici e soprattutto non ...

Legge di Bilancio 2019 - Di Maio : 'Sì a un po' di deficit' - : Il vicepremier, dopo il pressing sul ministro dell'Economia, ha detto di avere "fiducia nel gioco di squadra". Di Maio ha poi ribadito che flat tax, reddito di cittadinanza e superamento della Legge Fornero saranno nella manovra

Legge di bilancio - il braccio di ferro dei ministri con Tria. Di Maio : “Piena fiducia - ma governo serio mantiene le promesse” : Tutti tormentano Tria, tutti difendono Tria. La volontà dei partiti di maggioranza di avviare tutt’e tre le riforme-cardine del contratto di governo – reddito di cittadinanza, flat tax, riforma della Legge Fornero – finisce contro il muro dei conti che il ministro dell’Economia e provoca un nervosismo nell’esecutivo, anche con fughe in avanti e rallentamenti. Uno scenario consueto per tutti i governi e per tutte le ...

Legge di bilancio - Conte : 'Tria non rischia. La pace fiscale si farà' - : Il premier parla della prossima manovra e delle tensioni nel governo: "Non ho mai visto vacillare il ministro dell'Economia". Poi assicura: "Con gradualità attueremo flat tax, reddito di cittadinanza e riforma della Legge Fornero"

Manovra - Di Maio : Legge bilancio non serve a far scendere debito : Roma, 18 set., askanews, - 'Io sono il primo ad aver detto che faremo scendere il debito pubblico e lo si farà. Ma una legge di bilancio non si fa per far scendere il debito ma per mantenere le ...

Legge di bilancio - Forza Italia : “Il governo butterà 30 miliardi e non realizzerà alcuna promessa” : "La manovra non potrà non avviare una riduzione delle tasse, ma non conterrà la flat tax; non potrà non intervenire sulle pensioni, ma non abolirà la Fornero; non potrà non dare un segnale alle fasce deboli, ma non col reddito di cittadinanza. Insomma, sarà la manovra delle promesse mancare, del contratto tradito, del vorrei ma non posso", scrive la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini.Continua a Leggere

Di Maio - Legge di bilancio : "Pretendo che Tria trovi le risorse" : Mai chiesto al ministro dell'economia Giovani Tria di dimettersi. Così il vicepremier Luigi Di Maio in merito alla possibilità paventata nelle ultime settimane di un ritiro del titolare del dicastero di via XX Settembre per ...

Saccomanni - UniCredit - : 'fiducia in Legge di bilancio'. Su Europa cruciale 'completare Unione bancaria' : E' quanto ha detto il presidente di UniCredit Fabrizio Saccomanni, intervenendo al Forum di Bloomberg a Milano, dove terrà un discorso anche il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria.

[Il punto] Legge di Bilancio - Di Maio con le spalle al muro ma la spending review può salvare il M5s : Di Maio e Salvini hanno preso precisi impegni in merito con gli elettori, anche perché non farlo avrebbe ripercussioni devastanti sulla domanda dei consumi e dunque sulla già fragile economia ...