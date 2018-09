Le Mannequin di Pechino Express 2018 | Linda Morselli e Rachele Fogar

davidemaggio

: 'Pechino Express, do you know? Yeah' ?? Sta per partire #PechinoExpress! Giovedì 20 settembre, alle 21.20 su #Rai2 ??… - PechinoExpress : 'Pechino Express, do you know? Yeah' ?? Sta per partire #PechinoExpress! Giovedì 20 settembre, alle 21.20 su #Rai2 ??… - hznll28 : RT @PechinoExpress: 'Pechino Express, do you know? Yeah' ?? Sta per partire #PechinoExpress! Giovedì 20 settembre, alle 21.20 su #Rai2 ?? @Cd… - TheWay_Mag : Pechino Express si parte, ecco le coppie 2018 #pechinoexpress #raidue #staserasiparte #televisione #ridanciani… -

(Di giovedì 20 settembre 2018)- Lenon sono mai mancate giovani ed avvenenti concorrenti pronte a mettersi in gioco e a tirare fuori la grinta, ragazze che in alcuni casi hanno dimostrato di non avere nulla da invidiare agli avversari all’apparenza più forti e fisicamente più massicci. Dopo le Immigrate, le Modelle e le Professoresse, per l’edizionequesto compito spetterà alle, ovveroNata il 15 novembre 1988 a Giussano (MI), ha iniziato a conquistare passerelle e copertine a 17 anni. Da lì, inarrestabile la carriera come modella e, oggi, anche come influencer. Ha avuto una lunga relazione con Valentino Rossi. È l’attuale compagna del pilota di Formula 1 Fernando Alonso.Nata il 31 luglio 1991 a Milano, ha sicuramente ereditato dal ...