Le 72 migliori pizzerie d’Italia 2019 del Gambero Rosso

Ecco le 50 migliori pizzerie d’Italia : C’è poco da fare, il re della pizza rimane lui. Franco Pepe, con la sua Pepe in Grani di Caiazzo, in provincia di Caserta, si conferma per la seconda volta al primo posto nella classifica delle migliori pizzerie d’Italia stilata da 50 Top Pizza, la guida online delle 500 migliori insegne tricolori fondata dal giornalista enogastronomico Luciano Pignataro e dai curatori del congresso Le Strade della Mozzarella Barbara Guerra e Albert ...

