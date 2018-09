Lazio-Apollon | Inzaghi | ' Molto bene i nuovi Caicedo? Mai avuto dubbi su di lui'

La Lazio vince 2-1 con l'Apollon - ma rischia la beffa : Tre punti e primo posto nel gruppo H insieme all'Eintracht Francoforte, andato a vincere a Marsiglia. Questa è la buona notizia per la Lazio. Il rovescio della medaglia è la sofferenza che ha ...

Europa League 2019 - Lazio-Apollon 2-1. I biancocelesti non brillano - ma ottengono i tre punti con i gol di Luis Alberto e Immobile : Esordio vincente per la Lazio nell’Europa League 2018-2019. Davanti al pubblico dell’Olimpico i biancocelesti riescono a battere 2-1 i ciprioti dell’Apollon Limassol e conquistano tre punti fondamentali in ottica qualificazione nel gruppo H. Una partita in cui la squadra di Simone Inzaghi non ha brillato, ma è riuscita comunque a portare a casa il risultato con le reti di Luis Alberto e Immobile. Nel primo tempo partono forte i biancocelesti con ...

VIDEO Lazio-Apollon 2-1 - highlights Europa League 2019 : i gol e i momenti salienti. Vittoria sofferta per i biancocelesti : La Lazio con tanta sofferenza conquista tre punti nel match di esordio in Europa League 2018-2019, valevole per il gruppo H. I biancocelesti si sono imposti 2-1 contro l’Apollon Limassol con le reti di Luis Alberto e Ciro Immobile su calcio di rigore mentre per gli ospiti è andato a segno Zelaya. Incredibile nel recupero il gol fallito da Lulic che avrebbe chiuso l’incontro. Di seguito gli highlights dell’incontro: IL GOL DI ...