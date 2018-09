Lazio-Apollon 2-1 | i biancocelesti soffrono | ma portano a casa tre punti

Europa League : Lazio-Apollon 2-1 : ANSA, - ROMA, 20 SET - La Lazio comincia con una vittoria la corsa in Europa League. Nella gara d'esordio della fase a gironi, la squadra di Simone Inzaghi ha battuto 2-1 i ciprioti dell'Apollon. All'...

Europa League 2019 - Lazio-Apollon 2-1. I biancocelesti non brillano - ma ottengono i tre punti con i gol di Luis Alberto e Immobile : Esordio vincente per la Lazio nell’Europa League 2018-2019. Davanti al pubblico dell’Olimpico i biancocelesti riescono a battere 2-1 i ciprioti dell’Apollon Limassol e conquistano tre punti fondamentali in ottica qualificazione nel gruppo H. Una partita in cui la squadra di Simone Inzaghi non ha brillato, ma è riuscita comunque a portare a casa il risultato con le reti di Luis Alberto e Immobile. Nel primo tempo partono forte i biancocelesti con ...

VIDEO Lazio-Apollon 2-1 - highlights Europa League 2019 : i gol e i momenti salienti. Vittoria sofferta per i biancocelesti : La Lazio con tanta sofferenza conquista tre punti nel match di esordio in Europa League 2018-2019, valevole per il gruppo H. I biancocelesti si sono imposti 2-1 contro l’Apollon Limassol con le reti di Luis Alberto e Ciro Immobile su calcio di rigore mentre per gli ospiti è andato a segno Zelaya. Incredibile nel recupero il gol fallito da Lulic che avrebbe chiuso l’incontro. Di seguito gli highlights dell’incontro: IL GOL DI ...

La Lazio non sbaglia all'esordio in Europa League : Apollon ko per 2-1 : La Lazio di Simone Inzaghi batte con merito e per 2-1 dell'Apollon Limassol grazie alle reti dello spagnolo Luis Alberto, siglata nel primo tempo e a quella di Ciro Immobile su rigore nella ripresa. Inutile il gol di Zelaya, siglata in mischia all'87. I biancocelesti hanno meritato la vittoria ed hanno giocato meglio rispetto agli avversari soprattutto nel primo tempo dove hanno costruito diverse chance per raddoppiare. L'Apollon nella ripresa ...

Diretta / Lazio Apollon (risultato live 1-0) streaming video e tv : biancocelesti sempre all'attacco : Diretta Lazio Apollon, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che per i biancocelesti rappresenta l'esordio nella nuova Europa League(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:18:00 GMT)

Europa League - Lazio-Apollon 1-0 LIVE : Luis Alberto porta in vantaggio i biancocelesti : 22′ – Yuste ferma irregolarmente Caicedo a centrocampo e si guadagna la prima ammonizione del match. 19′ – Luis Alberto prova a ricambiare il favore a Caicedo, che riceve in profondità, supera Roberge e manda a lato con un diagonale. 14′ – vantaggio LAZIO! Milinkovic recupera palla e innesca Caicedo, che effettua un doppio scambio con Luis Alberto servendolo a centro area con un colpo di tacco: lo ...

Europa League - Lazio-Apollon 1-0 LIVE : Luis Alberto porta in vantaggio i biancocelesti : 14′ – vantaggio LAZIO! Milinkovic recupera palla e innesca Caicedo, che effettua un doppio scambio con Luis Alberto, servendolo a centro area di tacco: lo spagnolo a tu per tu con Bruno Vale non sbaglia! 1′ – Parte forte la Lazio, che impensierisce Bruno Vale con una conclusione di Murgia: il portiere ospite devia in angolo. Esordio europeo per la Lazio di Simone Inzaghi: il tecnico biancocelesti lascia Immobile in ...

Europa League - Lazio-Apollon 0-0 LIVE : calcio d’inizio! : Lazio-Apollon 0-0 LIVE 1′ – Parte forte la Lazio, che impensierisce Bruno Vale con una conclusione di Murgia: il portiere ospite devia in angolo. Esordio europeo per la Lazio di Simone Inzaghi: il tecnico biancocelesti lascia Immobile in panchina, ma conferma sia Luis Alberto che Milinkovic per tentare di iniziare al meglio questa Europa League. Al 3-5-1-1 biancocelesti si contrappone il 4-2-3-1 dei ciprioti, sulla carta la ...