Lavoro | ' Rai porte aperte' | tirocini in azienda per studenti universitari

Cremona - tragedia sul Lavoro : operaio cade dal tetto di una cascina e muore : Durante i lavori di ristrutturazione: l'uomo, 48 anni, è precipitato da un'altezza di 10 metri, inutili i soccorsi

Macron gela il giovane disoccupato : 'Attraversa la strada e troverai Lavoro' (Video) : Un consiglio molto semplice, forse troppo, quello dato da Macron a un giovane disoccupato col quale il Presidente della Repubblica francese si era intrattenuto a parlare di Lavoro e prospettive future. Dopo aver chiesto al cittadino se fosse iscritto al locale centro per l'impiego e quali eventuali esperienze avesse inserito nel curriculum, il leader del movimento politico di centrosinistra “En Marche” si è rivolto amichevolmente ...

La corsa contro il tempo degli operai cinesi per difendere il posto di Lavoro dai robot : Il predominio nell’intelligenza artificiale, che il governo cinese vuole trasformare in una industria da 150 miliardi di dollari, ha un costo. Lo pagheranno 40-50 milioni di lavoratori a tempo pieno che vedranno il loro posto di lavoro occupato dai robot. Nel giro di 15 anni. Lo dice un rapporto stilato dal think tank governativo China Development Research Foundation (CDRF) insieme a Sequoia China China sulla base dei dati raccolti dal ...

Praia a Mare - puliva e mangiava le seppie durante l'orario di Lavoro : ROMA - puliva le seppie in bagno durante l'orario di lavoro. Un medico dell'ospedale di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, è stato beccato mentre era intento a togliere il nero dai molluschi e la ...

PRAIA A MARE - PULIVA LE SEPPIE IN ORARIO DI Lavoro/ Foto - il medico licenziato già noto alla giustizia : Cosenza, pulisce le SEPPIE in ospedale e viene licenziato: a PRAIA a MARE un medico sorpreso a preparare il pesce sul posto di LAVORO, immediata la sanzione(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:57:00 GMT)

Praia a Mare - puliva le seppie durante l'orario di Lavoro : medico licenziato : ROMA - puliva le seppie in bagno durante l'orario di lavoro. Un medico dell'ospedale di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, è stato beccato mentre era intento a togliere il nero dai molluschi e la ...

Treviso - operaio muore sul Lavoro : probabile asfissia durante opere di disinfestazione : Un uomo di cinquantatré anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro in un'azienda di Mogliano Veneto (Treviso). L'operaio stava effettuando un intervento di derattizzazione quando, per cause in corso di accertamento, ha perso i sensi. Secondo una prima ipotesi sarebbe morto per asfissia.Continua a leggere

Grave incidente sul Lavoro : operaio schiacciato tra le lastre di marmo : Montignoso - Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio, giovedì, in un'azienda di marmi di Montignoso, in via Aurelia. È successo intorno alle 14.20 quando, per cause in corso di accertamento, un ...

Orfini : ringraziamento a Caudo e Raimo per Lavoro svolto a Tufello : Roma – “Ogni tanto qui vi ho raccontato della bellezza del Tufello, dei suoi luoghi, della sua gente. Vi raccontai di una intervista in cui Rancore parlava del suo quartiere e dei suoi cortili che sono “come le mie rime, un incastro, non solo nella forma, ma anche nel contenuto. A volte mi sembra si nasconda una citta’ incantata sotto questo labirinto. Ricordo quando giocavo qui cosa andavo cercando da piccolo. Cercavo ...

F1 - Raikkonen resta con i piedi per terra : “pole position speciale - ma il Lavoro va completato in gara” : Il pilota della Ferrari ha commentato in conferenza stampa la pole position conquistata nel Gp d’Italia Prima pole position della stagione per Kimi Raikkonen, che spezza così un lungo digiuno che durava ormai dal Gp di Montecarlo dello scorso anno. Photo4/LaPresse Un tempo fantastico quello del finlandese, che beffa il compagno di squadra per poco più di un decimo guadagnandosi la possibilità di partire davanti a tutti domani in ...

Torino - incidente sul Lavoro : operaio cade da ponteggio e muore/ Ultime notizie : volo dal terzo piano : Torino, operaio cade da ponteggio e muore: nuovo incidente sul lavoro. L'uomo aveva 52 anni, precipitato dal terzo piano di una palazzina in pieno centro.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:32:00 GMT)

Tragedia sul Lavoro - operaio muore schiacciato da una pala meccanica nel Pavese : La sciagura in una ditta di Mortara che lavora legname riciclato: la vittima, 32 anni, trasportata in elicottero al San Matteo. Non ce l'ha fatta

Testa schiacciata da pressa : muore operaio/ Treviso - incidente sul Lavoro : indagini in corso : Salgareda, operaio muore schiacciato da una pressa. Ultime notizie Treviso, incidente sul lavoro fatale per un dipendente della ditta 3b: inutili i soccorsi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:12:00 GMT)

SALGAREDA - INCIDENTE SUL Lavoro ALLA 3B : MORTO OPERAIO/ L’azienda ha un triste e identico precedente : SALGAREDA, OPERAIO muore schiacciato da una pressa. Ultime notizie Treviso, INCIDENTE sul LAVORO fatale per un dipendente della ditta 3b: inutili i soccorsi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:35:00 GMT)