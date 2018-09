LAURA BOLDRINI | “NESSUN FAVORITISMO SU POSTO ALITALIA” Ultime notizie | fake news e colpe

Da Duilio Paolino l’accusa a LAURA BOLDRINI e Alitalia - biglietto per disabili in aereo : è una bufala? : Arriva direttamente da un imprenditore, Duilio Paolino, un'accusa molto significativa nei confronti di Laura Boldrini e soprattutto verso Alitalia. Fino a prova contraria, siamo al cospetto di una bufala, come evidenziato dai colleghi di bufale.net che hanno preso spunto da un post ufficiale di questo controverso personaggio politico, ma allo stesso tempo oggi 20 settembre occorre necessariamente analizzare il fatto più in profondità. Entrambi, ...

LAURA BOLDRINI - l'ultima sparata ridicola sulla sinistra : 'La rifacciamo - ma senza simbolo' : Non contenta delle batoste elettorali degli ultimi tempi, più i sondaggi che massacrano la sinistra un giorno sì e l'altro pure, Laura Boldrini è ancora convinta che un grande partito di sinistra ...

LAURA BOLDRINI in Tribunale contro il sindaco che le augurò di essere stuprata. Lei attacca Salvini : Laura Boldrini, sindaco le augura lo stupro, ma lei attacca Matteo Salvini Era l’ottobre del 2017, quando il sindaco leghista di Pontinvrea, Matteo Camicciottoli (peraltro eletto con una lista civica), si era augurato che gli stupratori della coppia polacca a Rimini finissero ai domiciliari a casa di Laura Boldrini, “per farle tornare il sorriso”. Per quella sparata Camiciottoli era stato rinviato a giudizio lo scorso marzo per ...

Insulti sulla mail di LAURA BOLDRINI - indagato un marchigiano : ANCONA Insulti via mail all'ex presidente della Camera Laura Boldrini, indagato dalla Procura di Roma un 41enne di Castelfidardo. L'uomo, di professione artigiano, è stato sentito dalla polizia ...

Lega condannata - LAURA BOLDRINI attacca Salvini e si rende ridicola : ha scoperto che esistono gli italiani : Laura Boldrini non ha resistito alla tentazione di cavalcare l'onda delle polemiche dopo la sentenza del Tribunale del Riesame di Genova contro la Lega. Eccitata al di là di ogni decenza, l'ex ...

LAURA BOLDRINI lancia la ‘Lista Unitaria Europea’ e sul web si scatena l’ironia : Laura Boldrini è convinta che l’unico modo per risollevare la [VIDEO]sinistra italiana [VIDEO], in crisi di consensi e di identita', sia quello di presentare una lista Unitaria fin dalle prossime elezioni Europee, fissate per il maggio 2019. Il suo appello all’unita' delle forze cosiddette ‘di sinistra’ era arrivato gia' alla fine di agosto, durante e immediatamente dopo la manifestazione convocata in piazza San Babila a Milano per protestare ...