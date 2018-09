L' Associazione Nazionale Giovani Innovatori conquista Parigi e diventa internazionale

L' Associazione Nazionale Giovani Innovatori apre sede a Parigi : Roma, 20 set., askanews, - Dal lancio delle startup all'organizzazione di programmi di alta formazione per i Giovani che saranno la futura classe dirigente. Dalla realizzazione di Hackathon e progetti ...

Premio internazionale per Penelope - l’Associazione dei familiari degli scomparsi : Antonio La Scala, presidente di Penelope Italia, ha ricevuto il Premio internazionale 'Re Manfredi' per la sua attività con l'associazione dedicata alle persone scomparse. Il riconoscimento è stato consegnato a Manfredonia, in provincia di Foggia. Premiati nell'edizione 2018 anche il magistrato anticamorra Raffaele Cantone e don Luigi Ciotti, presidente di Libera.Continua a leggere