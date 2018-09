La Yamaha corre ai ripari

Moto : Rossi - Yamaha corre ai ripari : ROMA, 20 SET - ''Va bene l'ottimismo del mio compagno di squadra Vinales, la Yamaha sta corre ndo ai ripari , a lui sono piaciuti i cambiamenti e per me siamo li''. Alla vigilia del Gran Premio di ...

MotoGp - Valentino Rossi ad Aragon apre uno spiraglio positivo : “la Yamaha sta correndo ai ripari” : Valentino Rossi parla dopo la conferenza stampa piloti in cui non ha presieduto, le impressioni del numero 46 in vista del quattordicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Il quattordicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp si appresta a scendere in pista, non prima però della conferenza stampa del giovedì. Ad Aragon i piloti si sono riuniti davanti alla platea di giornalisti per rispondere alle loro domande ...