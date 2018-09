huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La storia di Regina, torturata e costretta a prostituirsi ad Albano Laziale: 'Mi hanno bruciato la pelle con un ferro d… - massimonasciol1 : RT @HuffPostItalia: La storia di Regina, torturata e costretta a prostituirsi ad Albano Laziale: 'Mi hanno bruciato la pelle con un ferro d… - HuffPostItalia : La storia di Regina, torturata e costretta a prostituirsi ad Albano Laziale: 'Mi hanno bruciato la pelle con un fer… - twMirandolina : RT @parlamentonews: E' morta Inge Feltrinelli. Fotoreporter e poi editrice che voleva cambiare il mondo con i libri: una vita straordinaria… -

(Di giovedì 20 settembre 2018), seviziata e obbligata aper pochi euro., 28 anni di, ha vissuto questo incubo per mesi fino a quando lo scorso 3 luglio la polizia ha fatto irruzione in casa sua, trovandola piena di lividi, contusioni e in evidente stato di choc.La vicenda ripercorsa da Chi l'ha Visto? racconta come la ragazza avesse, subito dopo essere stata trasportata in ospedale, ha raccontato di aver subito tutte quelle violenze da un gruppo di extracomunitari. Questa prima versione, indotta dalla paura di ripercussioni, è stata presto smontata dalle operazioni della polizia che quindici giorni dopo ha arrestato i vicini di casa die una ragazza, Roberta, la sua migliore amica. Proprio lei, assieme a sua madre e al suo fidanzato avrebbero costretto.Se non portava a casa almeno 800 euro al mese veniva picchiata e. "Quando ...