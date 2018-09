ilpost

: La polizia francese ha sequestrato 20 tonnellate di statuette della Torre Eiffel a Parigi - ilpost : La polizia francese ha sequestrato 20 tonnellate di statuette della Torre Eiffel a Parigi - ilposticino : La polizia francese ha sequestrato 20 tonnellate di statuette della Torre Eiffel a Parigi - LuigiDeBiase : La polizia francese ha sequestrto venti tonnellate di miniature della Torre Eiffel. -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Alaha20diin miniatura. Lesono state trovate in due depositi e tre negozi, dove erano sistemate per essere poi vendute illegalmente sotto lae in altre Laha20diIl Post.