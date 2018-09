La nuova vita di Boschi |  «Il 1° giugno ho spento  il cellulare per la prima volta dopo

nuova stagione di novità per il Csi di Perugia : Emanuele Prisco, l'assessore allo Sport del Comune di Corciano Andrea Braconi, il presidente del Csi Umbria Roberto Pascucci, il presidente Pol. Case Nuove Livio Tenca e il presidente Pol. Prepo ...

Da un pasto può rinascere una nuova vita : ... 1,3 miliardi di tonnellate è la quantità di cibo smaltito come rifiuto , ne basterebbe un quarto per sfamare gli 815 milioni di persone che soffrono la fame nel mondo. 'Occorre restituire al cibo il ...

“Non lo cambiavo da una vita”. Una ‘nuova’ Elisabetta Canalis : che look! : Elisabetta Canalis, buon compleanno (in ritardo): lo scorso 12 settembre la ex Velina di Striscia la notizia ha spento 40 candeline, anche se non si direbbe per niente. Diventata famosa a 21 anni, oggi è un’attrice e un’imprenditrice (nel 2016 con l’amica e partner in business Maddalena Corvaglia ha aperto una palestra, Sky View LA ), è felicemente sposata con il chirurgo italo americano Brian Perri, vive a Los Angeles e ha ...

Anteprime nazionali alla 4x4 Fest : ecco le novità della nuova edizione : ... www.4x4Fest.com, che si conferma l'evento principe del settore, che quest'anno punta al recupero della tradizione off-road pura sia in pista, con una variante più tecnica per gli spettacoli di Trial ...

Grandi classici e tante novità : la follia e l'amore al centro della nuova stagione del Teatro Superga : I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita alle biglietterie del Teatro Superga e della Palazzina di Caccia e online su Ticketone.it, prezzo base 30 euro.

nuova BMW Z4 : classico e futuro si fondono per una nuova sportività con il vento tra i capelli [FOTO] : La nuova spider della Casa di Monaco offre una capote in tessuto classico, un design emozionante e un interno pensato per il massimo piacere di guida La nuova generazione della BMW Z4 si presenta come un’auto sportiva di alto livello che vanta una capote di tessuto classico, un design del corpo della vettura filante e interni pensati appositamente per il guidatore. La biposto è stata progettata per raggiungere la massima agilità, ...

Che spettacolo a Maranello! Svelata la nuova sede del Centro Stile Ferrari - tra novità e lusso [GALLERY] : L'articolo Che spettacolo a Maranello! Svelata la nuova sede del Centro Stile Ferrari, tra novità e lusso [GALLERY] sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Olympic Salerno - tesserato Lino Malangone. Proseguono le prime attività nella nuova Casa biancorossa. : E' ripresa la marcia di avvicinamento al prossimo campionato di Prima Categoria per l'Olympic Salerno, in attesa di conoscere nell'arco delle prossime due settimane la collocazione gironale. Mister De ...

Emis Killa papà : la nuova vita con la figlia e perché ha scelto il nome Perla Blue : perché la figlia di Emis Killa si chiama Perla Blue Prima intervista da papà per Emis Killa. Lo scorso agosto il rapper ha avuto la primogenita Perla Blue dalla compagna storica Tiffany. A Vanity Fair il cantante ha voluto spiegare il motivo della scelta del nome, sicuramente originale e fuori dal comune. “Mi piacciono i […] L'articolo Emis Killa papà: la nuova vita con la figlia e perché ha scelto il nome Perla Blue proviene da ...

Samsung potrebbe dire addio al marchio Galaxy J e dare vita alla nuova gamma M : In vista di un possibile allargamento delle vendite nel resto del mondo, questa gamma potrebbe essere rinominata utilizzando il marchio Galaxy M , già usato per alcuni terminali nel 2011. Si ...

Dal cappuccino alla scuola per la figlia - la nuova vita di Antonella Clerici : "Amo stare in provincia" : Io stessa, che mi ritengo cittadina del mondo, ci sono poi tornata: ho mitizzato a mia figlia Maelle la vita di provincia. Credo che qui crescerà bene'. FEDCAS Camicia e pantaloni neri, in forma ...

Miss Italia 2018 – La vincitrice è Carlotta Maggiorana : età - altezza e vita privata della nuova reginetta di bellezza [GALLERY] : La vincitrice della 79ª edizione di Miss Italia 2018 è la numero 12 Carlotta Maggiorana Dopo giorni estenuanti di selezioni, provini, trucco, parrucco e prove, Miss Italia 2018 ha incoronato la sua reginetta. Durante la serata finale della kermesse, presentata da Diletta Leotta e Francesco Facchinetti, in scena negli studi Infront di Milano, è stata eletta la più bella d’Italia. È la numero 12 Carlotta Maggiorana la Miss vincitrice ...

“La vita promessa” : la nuova fiction fa il pieno d’ascolti - con Luisa Ranieri - Francesco Arca - Cristiano Caccamo - Primo Reggiani - Lina Sastri - Thomas Trabacchi. : La prima serata di domenica 16 settembre ha visto lo scontro tra la nuova fiction di Rai1 “La vita promessa” con Luisa Ranieri e Francesco Arca e la finale del Wind Summer Festival trasmessa su Canale 5. Una gara risoltasi con il trionfo assoluto della serie Rai, mentre la kermesse musicale estiva che ha visto la vittoria di Giusy Ferreri con “Amore e capoeira” ha pagato probabilmente una messa in onda fuori tempo ...

“La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre coraggio nella nuova fiction di Raiuno. : nuova fiction in quattro puntate su Raiuno. Si tratta de “La vita promessa” con protagonista Luisa Ranieri. In onda in prima serata domenica 16, lunedì 17, lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre. Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate […] L'articolo “La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre ...