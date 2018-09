La Medicina Personalizzata al centro della Giornata della Ricerca al Policlinico Gemelli

Ricerca : Medicina Personalizzata - al Gemelli premiati giovani cervelli : Trovare le migliori terapie personalizzate per ciascun individuo affetto da malattie di ampia diffusione. E’ questo lo scopo della medicina personalizzata, celebrata oggi al Policlinico Universitario Agostino Gemelli Ircss di Roma in occasione della VII edizione della Giornata per la Ricerca, dove sono stati premiati i giovani autori delle pubblicazioni dell’anno 2017 (nelle aree scienze biologiche e scienze cliniche), e il miglior ...