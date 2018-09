La mamma di Demi Lovato ha parlato del ricovero della cantante in una toccante intervista

Neonate morte di pertosse : non è epidemia. La mamma "Nessuno mi ha detto di vaccinarmi" : morte di pertosse fra Bergamo e Crema: la Regione "spegne" la psicosi da epidemia e ribadisce l'importanza della vaccinazione per le donne in gravidanza. Ma la mamma di una delle due Neonate decedute ...

Ariana Grande : la mamma ha raccontato come Demi Lovato ha sempre sostenuto la cantante e il fratello Frankie : "Noi siamo qui per lei" The post Ariana Grande: la mamma ha raccontato come Demi Lovato ha sempre sostenuto la cantante e il fratello Frankie appeared first on News Mtv Italia.