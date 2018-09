La Lazio batte l' Apollon Ma quanti rischi nel finale | passa con un misero 2-1

Polmonite a Brescia : 148 casi - paura legionella/ Ultime notizie : batterio nell’acque? “Solo il Lazio ni” : Allarme legionella , sono 150 i casi di Polmonite a Brescia : c'è davvero il rischio di un contagio per colpa di un batterio ? Deciso un vertice d'emergenza tra Ats e gestori acquedotti.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 09:11:00 GMT)

Terremoto Molise - il sindaco di Montecilfone : abbattere il serbatoio - un rischio per la popo Lazio ne : A seguito delle scosse di Terremoto che stanno interessando il Molise , il sindaco di Montecilfone ha lanciato un appello: abbattere subito il serbatoio dell’acqua, che rappresenta un rischio per la popolazione . “Gli sfollati della zona rossa, quelli che dimoravano intorno al serbatoio , sono preoccupati e scoraggiati. Nei giorni scorsi a seguito dell’ordinanza di abbattimento che ho emesso, sono state sfollate circa 20 famiglie ...

Ronaldo senza gol ma la Juve batte la Lazio : Cristiano Ronaldo resta ancora a secco, ma la Juventus non stecca la prima all'Allianz Stadium. I bianconeri battono la Lazio per 2-0 e centrano così la seconda vittoria in altrettante partite fin qui ...