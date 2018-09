La grande bellezza dei tuffi nel Tevere

Chiara è la dimostrazione che la diversità è la bellezza più grande - parola di un'insegnante che lotta contro il cancro : "Fai schifo, vattene a casa e non fare pena agli italiani che ti votano xke sei storpia". È questo uno degli insulti che sono arrivati a Chiara Bordi, 18anni, di Tarquinia (Viterbo). Cara Chiara tu sfilerai con tutte le altre concorrenti sulla passerella di Miss Italia. Un concorso di bellezza che premia di solito la bellezza, il lato B, ma non certo l'intelligenza e il cuore.Ma certe persone che non hanno né cuore, né ...