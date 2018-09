La follia dei magistrati francesi | Perizia psichiatrica sulla Le Pen

ilgiornale

(Di giovedì 20 settembre 2018) Bastano delle foto su Twitter perché qualcuno venga obbligato a subire una? A quanto pare sì, se il post è stato pubblicato da Marine Le Pen.Nel mirino di una procura francesce sono finiti una serie di "cinguettii" con cui - fin dal 2015 - la presidente di Rassemblement National (ex Front National) voleva denunciare le violenze dell'Isis, condividendo anche le immagini e video più crudi del Califfato. Ia marzo l'hanno quindi indagata insieme al deputato e membro del suo partito Gilbert Collard per "diffusione di immagini violente". E ora sono arrivati a chiedere per lei pure la.A rivelarlo è lei stessa: "JCredevo di averne diritto, ma non è così!", scrive, "Per aver denunciato gli orrori dell'Isis attraverso i tweet, la 'giustizia' mi sottopone a! Fino a che punto arriverano?"Je croyais avoir eu droit à tout : eh ...