La bufala del posto assegnato in aereo a Laura Boldrini e della lite

(Di giovedì 20 settembre 2018) Un passeggero ha raccontato di essere stato spostato dalla compagnia perché il suo sedile sarebbe stato ceduto a un portatore di handicap. «Ma a sedersi è stata la deputata». Che smentisce. Un passeggero con regolare biglietto è stato cacciato dal propriosu un volo Alitalia per far, secondo la compagnia aerea, a un disabile. Peccato però che su quelda lui prenotato c'era seduta l'ex presidenteCamera. L'ex presidenteCamera è intervenuta direttamente su Twitter: «Mi sono seduta, come è normale che sia, nelindicato dalla carta di imbarco ottenuta con il check-in online 24 ore prima del volo. Insomma, tutto nella norma, nessun favoritismo particolare, né tantomeno un sopruso consumato sfruttando la scusadifficile situazione di un cittadino portatore di handicap. Come lo vogliamo chiamare un sito che pubblica due bufale in un solo articolo? Dagobugia».vittima di un'altra fake news. Il sito Dagospia ha pubblicato la lettera di lamentele di un passeggero, che avrebbe denunciato un episodio avvenuto su un volo Alitalia Genova-Roma: l'ex presidenteCamera gli avrebbe "soffiato" il, e da lì sarebbe scoppiato un alterco con la sua scorta.