La bilancia del Governo pende a destra

Nizza - Balotelli multato per colpa della bilancia : : Come infatti riporta l'edizione on line de La Gazzetta dello Sport , SuperMario è stato multato dal Nizza a causa dei chili di troppo registrati lo scorso 17 luglio. Quindici, addirittura. 103.7 kg, ...

Csm - l’elezione del vicepresidente è un rebus : l’avvocato di Confalonieri ci prova. La corrente di Ferri è l’ago della bilancia : L’avvocato di David Mills e Fedele Confalonieri al vertice dell’organo di autogoverno dei magistrati. Grazie al sostegno fondamentale della corrente di Cosimo Ferri, ex sottosegretario alla giustizia e ora deputato del Pd. È quello che si potrebbe verificare a Palazzo dei Marescialli il 27 settembre prossimo, data in cui il Consiglio superiore della magistratura dovrà eleggere il nuovo vicepresidente. Le trattative tra le correnti ...

Roberto Fico avverte Salvini : Orban non mi rappresenta e non si sbilancia sulla salute del governo : Fico non fa giri di parole e dice apertamente che Orban non lo rappresenta e non si sbilancia sulla salute del governo “Orban? È quanto di più lontano sia dalla mia mente sia dalla mia testa come politica, principi e valori”, ha detto il presidente della camera, Roberto Fico, a margine di una visita a un bene confiscato alla camorra ad Afragola, nel napoletano. Ai giornalisti che gli domandano dello stato di salute del governo dice: “In questo ...

Dollaro in calo : Trump ago della bilancia : A luglio i primi rimproveri per una politica di stretta sul costo del denaro che, per la view del presidente, avrebbe zavorrato l'economia e il Dollaro stesso. Ma chi ha buona memoria non può non ...

La nazionalizzazione delle autostrade divide il governo. E Conte non si sbilancia : Questa volta la frattura nel governo non è, come avviene su molti temi, tra Lega e Movimento 5 Stelle ma al vertice di via Bellerio. Da una parte il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che - in sintonia con il titolare delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, preme per la nazionalizzazione? delle autostrade italiane dopo la tragedia del ponte Morandi. Dall'altra il suo braccio destro, il sottosegretario alla presidenza ...

Cristiano Ronaldo secondo… Ronaldo il Fenomeno! Il brasiliano si sbilancia sul mercato della Serie A : Ronaldo commenta il neo acquisto della Juventus Cristiano Ronaldo, ma non solo: ecco le parole del brasiliano che si è cimentato alla Bobo Summer Cup “L’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia è un’ottima cosa, perché il calcio italiano nell’ultimo periodo non ha vissuto un buon momento e questo acquisto potrebbe rilanciarlo. C’è bisogno di riprendersi da una situazione difficile, io spero che torni nuovamente ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 1 agosto 2018 - previsioni : i Pesci sono l'ago della bilancia del momento : PAOLO Fox, OROSCOPO Oggi 1 agosto 2018. previsioni segno per segno: i Pesci sono l'ago della bilancia del momento, l'Acquario non deve pensare alle situazioni negative(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 10:08:00 GMT)

Stati Uniti : deficit bilancia merci sale più delle stime a giugno : Nel mese di giugno, la bilancia merci statunitense, il dato che misura il saldo tra il valore delle merci esportate e di quelle importate, ha segnato un rosso di 68,3 miliardi di dollari. Il dato ...

OROSCOPO DI PAOLO FOX - CLASSIFICA SETTIMANALE 22-27 LUGLIO 2018/ bilancia - Vergine e previsioni del giorno : PAOLO Fox, OROSCOPO di oggi e CLASSIFICA SETTIMANALE dal 22 al 27 LUGLIO 2018 su DiPiù Tv. Il Sagittario ha l'Amore dalla sua parte, cielo interessante per i Gemelli.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 15:40:00 GMT)

Ceta - export e tutela agroalimentare in chiaroscuro sulla bilancia del trattato col Canada : Dazi quasi azzerati, dati positivi (ma anche delusioni) sull’export, specialità agroalimentari più protette, che dovranno però continuare a fare i conti con le imitazioni. Difficile riuscire a districarsi e uscire con una risposta netta dal labirinto di vantaggi, svantaggi, posizioni contrastanti e punti ancora oscuri del Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement), l’accordo di libero scambio tra Canada e Unione europea entrato in vigore ...

Mercati : Powell sarà il prossimo ago della bilancia? : Il fattore Usa Il focus è sulle prospettive dell'economia Usa, prospettive di solidità sul settore lavoro, ovviamente sempre sull'orizzonte statunitense, e di un trend inflattivo incoraggiante, ...

Eurozona : a maggio cala il surplus della bilancia commerciale : cala il surplus commerciale dell'Eurozona di maggio. Nel mese in esame l'attivo è stato pari a 16,5 miliardi di euro , in calo rispetto ai 19,3 mld miliardi dello stesso mese dell'anno precedente, e ...

Colle "ago della bilancia" Conte è troppo debole e Mattarella lo soccorre : N o, per carità, "nessun ingerenza" sul governo, solo una normale, ordinaria "moral suasion". La chiamano così al Quirinale la telefonata di Sergio Mattarella a Palazzo Chigi che l'altra sera ha sbloccato il caso Diciotti, risolto un conflitto tra poteri ed evitato il crac della maggioranza gialloverde. Matteo Salvini si è "stupito" per l'intervento del presidente? Sta cercando una rivincita? Su questo dal Colle non ci sono commenti, ci si ...