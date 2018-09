Juventus | sei da Champions! A Valencia si è capito quanto

Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus/ Video - prima in A : sei occasioni da gol - ecco la migliore! : Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:55:00 GMT)