Juventus | fa festa anche Marchisio | ' Più forti di tutti e tutto'

La Juventus fa festa con la doppietta di CR7 - Sassuolo battuto 2-1 : La storia è sempre la stessa , Juve vincente e capolista solitaria in fuga , 12 punti in 4 giornate, , ma questa volta la festa è tutta per Cristiano Ronaldo che segna il suo primo gol in Serie A e a ...

Chievo-Juventus - è festa per i bianconeri : delirio all’arrivo del bus [VIDEO] : Chievo-Juventus, attesa finita, prende il via la prima giornata del campionato di Serie A, in campo due squadre che promettono grande spettacolo. Pressione nei confronti del club bianconero e per Massimiliano Allegri, dopo l’importante campagna di rafforzamento il club non può sbagliare in campionato e Champions League. delirio per l’arrivo del bus della Juventus, i cori e le urla impazzano quando il mezzo attraversa la strada ...

A Verona la festa è tutta per la… Juventus! Tifosi in delirio all’arrivo del bus bianconero [VIDEO] : Il bus della Juventus passa a stento tra la folla di Tifosi in festa accorsi allo Stadio Bentegodi per il match tra i bianconeri ed il Chievo Nonostante la Juventus affronti il primo match del calendario di Serie A in trasferta, la festa a Verona sembra tutta per i bianconeri. Il primo segno, che i Tifosi accorsi allo stadio Bentegodi non aspettavano altro che l’arrivo della squadra campione d’Italia in carica, è la ressa che ...

Juventus - tutto pronto per la grande festa di Villar Perosa : marea bianconera - attesa per Cristiano Ronaldo : Ultimi giorni di calciomercato in casa Juventus, i bianconeri hanno rinforzato la rosa da mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, la squadra adesso non può permettersi di sbagliare ed è la candidata alla vittoria finale anche in Champions League. La dirigenza non ha intenzione di fermarsi, al momento sta lavorando ancora in uscita ma non è da escludere un ultimo colpo in vista del gong finale di calciomercato. Piazzato il ...

Villar Perosa - Juventus A Juventus B / L'esordio di CR7 : zona blindata e 5mila tifosi per la festa in famiglia : Villar Perosa, Juventus A Juventus B: L'esordio di CR7 nella festa in famiglia. Potrebbe giocare subito al fianco di Paulo Dybala. zona blindata e 5mila tifosi pronti ad accoglierlo(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 19:21:00 GMT)

Ronaldo alla Juventus : niente festa per CR7 - tramonta ipotesi show : Nessuna festa speciale per Cristiano Ronaldo, ma il consueto programma di presentazione dei nuovi calciatori della Juventus. E’ quanto e’ emerso a margine della conferenza stampa di Cancelo. Salta l’ipotesi dello show, lunedi’ all’Allianz Stadium per celebrare lo sbarco di CR7, di cui peraltro la societa’ bianconera non aveva mai parlato. Il fuoriclasse portoghese e’ atteso lunedi’ a Torino ...