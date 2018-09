Juventus | Emre Can | ' L' espulsione di Ronaldo non c' era al 100%'

Juventus - Emre Can pronto a guidare i nuovi che avanzano : TORINO - Settembre è il mese in cui apre la caccia e la cosa vale anche per quella al posto da titolare nella Juventus. Non che ad agosto i giocatori bianconeri non avessero lottato per per essere ...

Juventus-Sassuolo - Dybala ancora fuori? Perin ed Emre Can dal 1' : Dybala ancora FUORI- Due giorni al match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Sassuolo. Massimiliano Allegri valuterà il da farsi nelle prossime ore. Due le possibilità: conferma del 4-3-3 o passaggio al 4-2-3-1 con Dybala in campo dal 1′. L’attaccante argentino sarà l’ago della bilancia dell’assetto tattico bianconero. Con l’ex Palermo in campo, Allegri sarà quasi […] L'articolo Juventus-Sassuolo, Dybala ...

Juventus : Dybala in cerca di riscatto a Parma - possibile debutto per Emre Can : La Juventus non vuole fermarsi dopo le prime due vittorie in campionato contro Lazio e Chievo. I bianconeri nel prossimo turno se la vedranno contro il Parma al Tardini [VIDEO]il quale fa registrare gia' il tutto esaurito per la sfida con i bianconeri sopratutto per vedere Cristiano Ronaldo che genera sempre un movimento di massa tra i tifosi ospiti, curiosi di vedere le sue giocate dal vivo seppure per una sera. In casa Juventus Allegri sta ...

Emre Can e la Juventus : effetto bestiale : TORINO - In principio era Emre Can , un centrocampista muscolato che la Juve ha prima inseguito a lungo mentre il ragazzo continuava a tingersi la faccia di rosso Liverpool e poi ha portato sotto la ...

Juventus - a tutto Nedved : “club al vertice con CR7 - vogliamo vincere tutto. Emre Can? Se ne parla pochissimo” : Il vice-presidente bianconero ha fatto il punto sul momento della Juventus, soffermandosi sui nuovi acquisti, tra cui Ronaldo ‘‘Gli obiettivi della Juve non cambiano mai. Quello che conta per noi è vincere ogni partita, lo vogliamo dimostrare fin dalla partita con il Chievo”. Lo ha detto il vice presidente della Juventus Pavel Nedved a pochi giorni dall’inizio del campionato che i bianconeri proveranno a vincere per ...

Juventus-Bayern Monaco 2-0 : super Favilli - Perin insuperabile - bene Cancelo ed Emre Can -VIDEO- : JUVENTUS- BAYERN Monaco 2-0- Finisce 2-0 in favore della Juventus il primo match stagionale della compagine bianconera. Tournèe americana inaugurata con una secca vittoria contro i campioni di Germania. Decide una doppietta nel primo tempo di Andrea Favilli, prossimo al trasferimento al Genoa. Dopo 8 mesi d’infortunio, il giovane attaccante ritorno a respirare l’emozione del […] L'articolo Juventus-Bayern Monaco 2-0: super ...

Juventus - Emre Can : “obiettivo scudetto ma vogliamo la Champions” : Emre Can si è concesso ai microfoni della BBC, commentando così l’acquisto di Cristiano Ronaldo della sua Juve: “Giocare con un calciatore come Cristiano Ronaldo, forse il migliore al mondo, è fantastico. Basta vedere quello che ha fatto e tutti i gol che ha segnato negli ultimi anni. Mi fa piacere essere nella sua stessa squadra, anche se gli altri club in Italia non ne sono così felici”. Il tedesco torna così anche ...

Juventus - Emre Can impaziente di accogliere Ronaldo : “ho giocato con grandi campioni - ma CR7 è un’altra cosa” : Il centrocampista della Juventus non vede l’ora di giocare con Cristiano Ronaldo, sottolineando come si tratti di un giocatore che lascia il segno E’ il Cristiano Ronaldo Day, la giornata più importante di questo mercato estivo della Juventus. Visite mediche e conferenza stampa per il portoghese, che ha già scatenato l’entusiasmo dei tifosi bianconeri fin dall’ufficialità. LaPresse/Alberto Gandolfo Chi non vede ...

Juventus - è il giorno di Emre Can! Che entusiasmo in conferenza : “volevo solo la Juve! Cristiano Ronaldo? Penso che…” : In casa Juventus, quest’oggi è il giorno della presentazione di Emre Can: in conferenza stampa il centrocampista tedesco ha parlato della sua preferenza per i colori bianconeri e del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo In casa Juventus, quello di oggi è l’Emre Can day. In conferenza stampa, il nuovo centrocampista bianconero, arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Liverpool ha raccontato il motivo alla base ...

