Juventus | brutte notizie per Allegri dopo Valencia | le condizioni di Khedira e Douglas

Valencia-Juventus - brutte notizie per gli spagnoli : Kondogbia rischia di saltare il match con i bianconeri : Il centrocampista francese ha riportato una distorsione alla caviglia nell’ultima sfida contro il Betis, è a rischio la sua presenza in Champions contro la Juve Un fulmine a ciel sereno, che rischia di creare non pochi grattacapi al Valencia. La squadra spagnola infatti rischia di dover fare a meno di Kondogbia nel match contro la Juventus, sfida in programma mercoledì al Mestalla. Il giocatore francese è uscito dopo pochi minuti ...