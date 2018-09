Juventus | Allegri su Twitter | ' Con sacrificio e spirito di squadra si esce da situazioni

Juventus - Allegri : "Spiace perdere Ronaldo - serve VAR in Europa"/ 0-2 sul Valencia : "Vittoria meritata" : Juventus, Allegri: "Spiace perdere Ronaldo, serve VAR in Europa". Ultime notizie, il tecnico bianconero dopo lo 0-2 sul Valencia: "Vittoria meritata".(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 11:48:00 GMT)

L’espulsione di Cristiano Ronaldo “illumina” la Juventus : adesso Allegri chiede la Var in Champions League dopo averla combattuta in Serie A : Nella giornata di ieri è andata in scena la giornata della fase a gironi di Champions League, importante successo della Juventus sul campo del Velencia, decisiva la doppietta di Pjanic su calcio di rigore. Brutto gesto nel primo tempo da parte di Cristiano Ronaldo, il portoghese ha tirato i capelli all’avversario Murillo ed adesso rischia da una a tre giornate di squalifica. Al termine della partita il tecnico della Juventus Allegri ...

Juventus - brutte notizie per Allegri dopo Valencia : le condizioni di Khedira e Douglas Costa : Il club bianconero deve fare i conti con gli infortuni di Khedira e Douglas Costa, usciti anzitempo nel match con il Valencia I tre punti sono in tasca, ma Massimiliano Allegri non può sorridere del tutto dopo la trasferta di Valencia. L’allenatore della Juventus infatti deve fare i conti con gli infortuni di Sami Khedira e Douglas Costa, usciti entrambi anzitempo nel corso del match del Mestalla. AFP/LaPresse Per quanto riguarda le ...

Valencia-Juventus - Allegri : “L’importante era vincere. Il VAR? avrebbe aiutato l’arbitro” : Dopo la convincente vittoria al Mestalla, così ha parlato Massimiliano Allegri nel post Valencia-Juventus: “L’importante era vincere e anche quando siamo rimasti in dieci abbiamo giocato bene, difendendoci e giocando a calcio finché serviva. Ora dobbiamo rituffarci sul campionato, questi sono tre punti importanti che ci permettono di affrontare il girone in maniera diversa. È stato un bel banco di prova. Finché c’è stato ...

Valencia-Juventus - Allegri sicuro : “il Var avrebbe evitato l’espulsione di Ronaldo. Dybala? Ecco perché non ha giocato” : L’allenatore bianconero ha commentato l’espulsione di Ronaldo e il mancato inserimento di Dybala nel finale di gara Nessuno si sarebbe aspettato un esordio così di Cristiano Ronaldo in Champions League con la maglia della Juventus. Ventinove minuti, un cartellino rosso e le lacrime di disperazione per un provvedimento apparso severo ma giusto. Fabio Ferrari Ci pensa allora Miralem Pjanic a togliere le castagne dal fuoco a ...

Juventus - Allegri : 'Noi favoriti? Facciamo un passo alla volta' : 'Quest'anno abbiamo più possibilità di arrivare in fondo, siamo tra le 4-5 favorite alla vittoria finale, ma Facciamo un passo alla volta, cominciando a vincere domani'. Così Allegri, alla vigilia di ...

Juventus - Allegri : “Douglas Costa ha avuto un black out” : “Quello di Douglas Costa è stato un episodio spiacevole, un black out che ha sorpreso tutti, anche lui. In tribuna domani? No, deciderò se farlo giocare ma sarà scelta tecnica”. Allegri esclude una punizione ulteriore per il brasiliano, al centro delle polemiche dopo lo sputo a Di Francesco: “E’ un ragazzo sereno, ha chiesto scusa e pagherà con le quattro giornate di squalifica. Potrà dimostrare il suo fair play, ...

Juventus - Allegri : "Favoriti per la Champions? Un passo alla volta. Dybala sta bene" : "Siamo una delle 4-5 squadre favorite per vincere la Champions, ma è una competizione strana, può succedere di tutto. Dobbiamo partire bene perché altrimenti il cammino sarebbe in salita. Facciamo un ...

