Juve | Rio Ferdinand difende Ronaldo | ' Espulsione discutibile | ecco perché ha pianto'

Champions : Juve vittoriosa - Roma ko : 22.57 Luci e ombre nel mercoledì delle italiana in Champions: la Juve espugna il Mestalla di Valencia, la Roma cede al Real Madrid allo stadio Bernabeu. Valencia-Juventus 0-2 Bianconeri più forti di Cristiano Ronaldo, espulso al 29' dopo un contatto 'non ortodosso' con Murillo. In dieci, Juve a segno due volte su rigore con Pjanic (45' e 51'). Al 96' Parejo fallisce dagli 11m (parata di Szczesny). Real Madrid-Roma 3-0 Una punizione di ...

Imperdibile diretta streaming Valencia-Juventus : orario e video sfida di Champions League del 19 settembre : La diretta streaming Valencia-Juventus di oggi 19 settembre segna il debutto della squadra italiana di Torino in Champions League. Quale sarà l'orario per il fischio di inizio dell'importante sfida dell Coppa dei Campioni e quali le modalità per non perdesi live via computer, smartphone Android e pure iPhone la sfida? L'orario di inizio per l'incontro che andrà in scena allo stadio Mestalla di Valencia è quello delle ore 21. La squadra ...

Cristiano Ronaldo e le fandonie sul Fair play finanziario : la Juventus rischia nulla! : Cristiano Ronaldo alla Juventus ha creato un po’ di “scompiglio” economico all’interno del club, nulla però di preoccupante in chiave Fair play finanziario L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ha dato una notevole scossa al campionato italiano. Il calciatore più forte al mondo gioca adesso in Serie A ed attira l’attenzione dei media e forse anche di altri big pronti ad accasarsi nei nostri club. ...

Caos Juventus - dubbi sull’acquisto di Cristiano Ronaldo : violate le regole del Fair Play finanziario - il club bianconero rischia grosso : La Juventus si prepara a scendere in campo per la giornata di Champions League, il club bianconero impegnato nella gara contro il Valencia, l’intenzione è quella di iniziare la competizione con un risultato positivo. Nel frattempo emergono dubbi sul club bianconero che potrebbero portare conseguenze per il futuro. I bianconeri sono stati protagonisti dell’ultima finestra di mercato, spesi ben 244.5 milioni di euro e nel mirino ...

Valencia-Juventus - Champions League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Questa sera, mercoledì 19 settembre, si giocherà Valencia-Juventus, prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Esordio stagionale dei bianconeri nella massima competizione continentale, l’obiettivo dichiarato dei Campioni d’Italia che puntano alla Coppa dalle grandi orecchie dopo un mercato faraonico che ha portato il fenomeno Cristiano Ronaldo a Torino. Gli uomini di Massimiliano Allegri, reduci da quattro vittorie ...

Il settore viaggi e intrattenimento in territorio positivo - +1 - 06% - - corre Juventus : Teleborsa, - Scambi in rialzo per il comparto viaggi e intrattenimento che segue l'andamento prudente evidenziato dall'EURO STOXX Travel & Leisure. Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a 45.409,...

