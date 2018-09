Juve | Khedira | distrazione ai flessori della coscia Tre settimane di stop?

Infortunio Khedira - tegola Juventus : ecco l’esito degli accertamenti ed i tempi di recupero : Infortunio Khedira – La Juventus è tornata a Torino nella tarda mattinata di oggi, ma si è subito rimessa al lavoro alla Continassa, per preparare la seconda trasferta in pochi giorni, quella di domenica sera a Frosinone. Come sempre nei giorni post gara, la seduta è stata di scarico in palestra per chi è stato maggiormente impegnato ieri, in campo gli altri bianconeri. Sami Khedira è stato sottoposto a esami strumentali che hanno ...

Juventus - Khedira si ferma : distrazione ai flessori della coscia sinistra : TORINO - distrazione ai flessori della coscia sinistra: è questo l'esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto Sami Khedira , uscito al 23' nella sfida di Champions League contro il ...

Infortunio Khedira - brutte notizie da casa Juventus : il comunicato e le ultime su Douglas Costa : Infortunio Khedira, arrivano aggiornamenti importanti per quanto concerne il centrocampista della Juventus: i dettagli Sami Khedira è uscito acciaccato dall’incontro di ieri sera della Juventus contro il Valencia. A poche ore dalla gara, arrivano aggiornamenti importanti per quanto concerne il centrocampista, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club: “I bianconeri sono tornati a Torino nella tarda mattinata ...

Juventus - brutte notizie per Allegri dopo Valencia : le condizioni di Khedira e Douglas Costa : Il club bianconero deve fare i conti con gli infortuni di Khedira e Douglas Costa, usciti anzitempo nel match con il Valencia I tre punti sono in tasca, ma Massimiliano Allegri non può sorridere del tutto dopo la trasferta di Valencia. L’allenatore della Juventus infatti deve fare i conti con gli infortuni di Sami Khedira e Douglas Costa, usciti entrambi anzitempo nel corso del match del Mestalla. AFP/LaPresse Per quanto riguarda le ...

Juventus - le condizioni di Khedira e Douglas Costa : gli aggiornamenti : "Infortunio Douglas Costa? Era scarico mentalmente dopo quanto successo domenica", ha commentato Allegri nel post partita a Sky Sport , confermando il periodo davvero 'no' attraversato dal brasiliano,...

INFORTUNIO KHEDIRA IN VALENCIA-JuveNTUS/ Ultime notizie problema muscolare alla coscia sinistra per il tedesco : KHEDIRA infortunato in VALENCIA-JUVENTUS. problema muscolare alla coscia sinistra per il tedesco, sostituito da Emre Can. Possibile stop di almeno 20 giorni, attesa per gli esami strumentali(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 22:22:00 GMT)

Infortunio Khedira - tegola Juventus : il centrocampista out! : Infortunio Khedira – Si sta giocando la prima gara della fase a gironi di Champions League, in campo Valencia e Juventus. Ottimo inizio della squadra di Massimiliano Allegri, bianconeri vicini al gol in molte occasioni ma il risultato non si sblocca. Al 22′ tegola per la Juventus, Infortunio per il centrocampista Khedira, problema muscolare per il tedesco e sostituzione, al suo posto Emre Can. Accertamenti nelle prossime ...

Juve - Khedira rinnova fino al 2021 : "Ora la Champions" : Annunciato il prolungamento di contratto del centrocampista tedesco, il club: "Per noi fondamentale"

Juventus : Khedira rinnova fino al 2021 : Roma, 12 set., askanews, - 'Continuiamo a fare la storia bianconera': con queste parole Sami Khedira ha annunciato il suo rinnovo di contratto fino al 2021 con la Juventus. 'Per raccontare la sua ...

Khedira rinnova con la Juve fino al 2021 : "Fiero di fare parte della grande storia bianconera" : La Juventus e Sami Khedira insieme fino al 2021. Il club bianconero rende noto, attraverso il proprio sito internet e i suoi social, di avere rinnovato il contratto del centrocampista tedesco, ...

Juventus - ufficiale : Khedira rinnova fino al 2021 : E’ ufficiale: Sami Khedira ha firmato un prolungamento di contratto che lo legherà alla Juventus fino al termine della stagione 2020/2021. Il centrocampista, in bianconero da 3 anni, ne ha dato l’annuncio sul suo profilo Twitter: “Sono fiero di annunciare che ho appena prolungato il mio contratto con la Juventus fino al 2021. Sono molto fiero di essere parte della grande storia della squadra e della famiglia Juventus. ...

Khedira rinnova con la Juventus : è ufficiale/ Ultime notizie - "continuiamo a fare la storia bianconera" : Khedira rinnova con la Juventus: è ufficiale. Ultime notizie, il centrocampista tedesco commenta: "sono fiero, continuiamo a fare la storia bianconera"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 12:02:00 GMT)

Calciomercato - Juventus : Khedira rinnova fino al 2021 : Una storia che continua, insieme, almeno fino 2021 : è questa la nuova data di scadenza del contratto di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, infatti , ha ufficialmente rinnovato il proprio ...

Juventus - Khedira rinnova : bianconero fino al 2021 : Sami Khedira e la Juventus ancora insieme. Il club bianconero ha annunciato il rinnovo del centrocampista tedesco fino al 2021. "Per raccontare la sua importanza basta un dato, su tutti. Da quando è ...