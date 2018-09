Juve in borsa | dopo i massimi storici arrivano le prese di profitto

Juventus da record anche in Borsa : TeleBorsa, - Tocca i record storici il titolo Juventus. La quotazione della società bianconera supera quota 1,75 euro per azione stabilendo il nuovo massimo assoluto. Il risultato viene raggiunto dopo ...

Juventus - il titolo in Borsa ai nuovi massimi storici : capitalizzazione a 1 - 6 miliardi : Nuovo massimo storico per la Juventus in Borsa. Il titolo bianconero continua nella sua crescita degli ultimi mesi. L'articolo Juventus, il titolo in Borsa ai nuovi massimi storici: capitalizzazione a 1,6 miliardi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Juve continua a correre in borsa : il titolo chiude a 1 - 57 euro (+3 - 9%) : Le indiscrezioni su un possibile rinnovo al rialzo dell'accordo di sponsorizzazione tecnica con Adidas hanno dato slancio al titolo bianconero. L'articolo La Juve continua a correre in borsa: il titolo chiude a 1,57 euro (+3,9%) è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus al top : al massimo storico in Borsa : Prosegue la corsa della Juventus in Piazza Affari: il titolo ha aperto la settimana in rialzo del 5% a 1,48 euro, correggendo ancora il suo massimo storico. Per la società bianconera non è solo l’effetto Ronaldo: la crescita dal 22 agosto, quando il campione portoghese era già da tempo nella rosa juventina, è del 63%. Il volo della Juventus anche in assenza del campionato fermo per la pausa della Nazionale traina al rialzo la Lazio ...

Juventus al massimo storico in Borsa : ANSA, - MILANO, 10 SET - Prosegue la corsa della Juventus in Piazza Affari: il titolo ha aperto la settimana in rialzo del 5% a 1,48 euro, correggendo ancora il suo massimo storico. Per la società ...

Borsa - seduta effervescente per Juventus : TeleBorsa, - Si è mosso in territorio positivo il comparto viaggi e intrattenimento, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell'EURO STOXX Travel & ...

Borsa - agosto da incubo per Milano : Atlantia negli inferi - Juve alle stelle : Dati allarmanti per l'economia italiana che mandano in profondo rosso il settore bancario con il Ftse Italia Banche che lascia sul terreno il 15,22%. Il bilancio di agosto sembra un bollettino di ...

Juventus al massimo storico in borsa : Ancora acquisti sulla Juventus in Piazza Affari: dopo il sorteggio dei giorni della Champions League, il titolo bianconero cresce del 3%, al massimo storico e per la prima volta sopra quota 1,2 euro. ...

Borsa - impenna il titolo Juventus dopo il sorteggio Champions : Juventus vincente anche Piazza Affari: dopo il sorteggio dei giorni della Champions League, il titolo bianconero è cresciuto del 3%, al massimo storico e per la prima volta sopra quota 1,2 euro. Molto bene anche le romane – per la Lazio un +5%, la Roma sale di mezzo punto. Dall’arrivo di Cristiano Ronaldo la Juventus è schizzata in Borsa con un rialzo complessivo dell’82% e una forte accelerazione nelle ultime sette ...

Juventus ai massimi storici in borsa : titolo oltre 1 - 22 euro per azione : Ancora acquisti sulla Juventus in Piazza Affari: dopo il sorteggio dei giorni di Champions, il titolo bianconero cresce L'articolo Juventus ai massimi storici in borsa: titolo oltre 1,22 euro per azione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio protagonista in Borsa : in crescita i titoli di Juve - Roma e Lazio : Non si ferma lo sprint in Borsa delle squadre di Calcio italiane, trascinate in particolar modo dalla Juventus L'articolo Calcio protagonista in Borsa: in crescita i titoli di Juve, Roma e Lazio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

Juventus - titolo ai massimi in Borsa : con Ronaldo ora vale 1 - 14 miliardi - quasi il doppio di due mesi fa : Azioni Juventus in forte rialzo e sui massimi di sempre a Piazza Affari. I titoli del club bianconero stanno guadagnando il 16,8% a 1,196 euro, il picco di sempre, con boom di volumi di scambio. Oggi ...

La Juventus vola in Borsa : con Ronaldo vale 1 - 14 miliardi - quasi il doppio di due mesi fa : Azioni Juventus in forte rialzo e sui massimi di sempre a Piazza Affari. I titoli del club bianconero stanno guadagnando il 16,8% a 1,196 euro, il picco di sempre, con boom di volumi di scambio. Oggi ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Juventus a +14 - 9% - Unicredit a -1 - 5% (27 agosto 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari cerca di consolidarsi sopra i 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda oggi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 15:44:00 GMT)