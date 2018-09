Jump Force uscita | personaggi | trailer | beta e tutti i dettagli del nuovo videogioco

Jump Force arriverà nel mese di febbraio 2019 : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato nuovi personaggi giocabili in arrivo dai manga Yu Yu Hakusho e Hunter X Hunter: Yusuke, Toguro, Kirua e Kurapika si uniscono al roster di Jump Force , il picchiaduro già provato in anteprima per voi.Ci saranno anche quattro, completamente nuovi, personaggi della Storia disegnati dal leggendario creatore di Dragon Ball, Akira Toriyama.Non solo, è stata anche annunciata la finestra di lancio di Jump ...

Jump Force : l'eroe di Yu-Gi-Oh! Yugi Muto si aggiunge al roster : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che Yu-Gi-Oh! sarà presente in Jump Force, titolo già provato in anteprima per voi.A unirsi al roster del gioco - che vede darsi battaglia i più grandi eroi e villain della cinquantennale storia del celebre Weekly Shonen Jump di Shueisha - c'è l'eroe di Yu-Gi-Oh!, Yugi Muto.La storia di Yu-Gi-Oh! si svolge in un mondo dove un gioco di carte - il Duel Monsters - è uno degli aspetti più importanti ...