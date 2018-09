Judo | Mondiali 2018 | Francesca Milani eliminata al secondo turno dei -48 kg dalla cinese

Judo - Mondiali 2018 : Andrea Carlino subito eliminato tra i 60 kg - battuto per ippon da Preciado : Iniziano malissimo per l’Italia i Mondiali 2018 di Judo scattati oggi a Baku (Azerbaijan). Andrea Carlino è infatti stato eliminato al secondo turno dei 60 kg dall’ecuadoregno Lenin Preciado, un avversario che sulla carta era assolutamente alla portata dell’azzurro e che invece ha avuto la meglio addirittura per ippon quando mancavano ancora 2’49” al termine dell’incontro. Il 21enne aveva incominciato al ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : 20 settembre. Francesca Milani e Andrea Carlino per stupire : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Oggi, giovedì 20 settembre, prende il via il torneo iridato con le prime medaglie nelle categorie “leggere” e con ben due italiani in gara, che proveranno ad entrare nella contesa e conquistare punti importanti con vista sulle Olimpiadi di Tokyo 2020. Andrea Carlino è una giovane speranza azzurra e proverà a farsi valere ...

Judo - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di giovedì 20 settembre. Tutti gli azzurri in gara

Judo - Mondiali 2018 : i tabelloni di tutte le categorie. Il possibile cammino degli italiani

Judo - Mondiali 2018 : i tabelloni di tutte le categorie. Il possibile cammino degli italiani : Sorteggi agrodolce per i 9 italiani impegnati, a partire da giovedì 20 settembre, nei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Fabio Basile e Odette Giuffrida dispongono di un avvio morbido per provare a carburare e spiccare poi il volo, ma intanto per Matteo Medves e soprattutto Edwige Gwend, le altre due punte del movimento azzurro, il percorso sarà tutt’altro che agevole, mentre Antonio Esposito avrà dinanzi a sé una ghiotta ...

Judo - Mondiali 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Odette Giuffrida e Fabio Basile le punte per interrompere un lungo digiuno. Ma non le uniche… : Due punte, tre outsider e quattro potenziali sorprese per l’Italia che si appresta a volare in direzione Baku, in Azerbaijan, dove tra giovedì 20 e giovedì 27 settembre si disputeranno i Mondiali 2018 di Judo. Il team azzurro si affida a nove elementi di grande spessore tecnico per provare a conquistare le medaglie iridate e incamerare un buon bottino di punti per il ranking olimpico in chiave Tokyo 2020. Le eccellenti prestazioni ...

Judo - Mondiali 2018 : i favoriti delle categorie femminili : Autentiche fuoriclasse a caccia del podio e di punti pesanti per il ranking olimpico in occasione dei Mondiali 2018 di Judo, che avranno luogo tra giovedì 20 e giovedì 27 settembre a Baku, in Azerbaijan. Le migliori atlete della disciplina in ambito internazionale sono pronte a darsi battaglia per giocarsi le medaglie iridate, ma l’equilibrio potrebbe regnare sovrano a Baku e lo spettacolo potrebbe rivelarsi decisamente palpitante. Nelle ...

Judo - Mondiali 2018 : parlano Francesco Bruyere e gli azzurri in viaggio per Baku : Francesca Milani, Odette Giuffrida, Edwige Gwend, Carola Paissoni tra le donne, Andrea Carlino Matteo Medves, Fabio Basile, Antonio Esposito e Nicholas Mungai tra gli uomini. Sono questi gli azzurri che, da dopodomani fino al 26 ottobre (il 27, nel mixed team, l’Italia non c’è), saliranno sui tatami di Baku, in Azerbaigian, per sfidare i migliori Judoka del mondo. I rappresentanti delle categorie più leggere (Milani, Carlino, ...

Judo - Mondiali 2018 : i favoriti delle categorie maschili : I Mondiali 2018 di Judo andranno in scena tra giovedì 20 e giovedì 27 settembre a Baku, in Azerbaijan. E intanto i migliori interpreti del panorama internazionale si preparano ad entrare in azione per conquistare le medaglie iridate e ottenere punti pesanti per il ranking olimpico in chiave Tokyo 2020. Praticamente tutti i numeri 1 delle classifiche Mondiali al maschile saranno in gara per vincere. E la contesa si preannuncia avvincente e ricca ...

Judo - Mondiali 2018 : tappa fondamentale verso Tokyo 2020. I punti in palio per la qualificazione olimpica : Un appuntamento cruciale non solo per la conquista delle medaglie, ma anche e soprattutto per agevolare il percorso verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. I migliori interpreti internazionali del Judo entreranno in scena tra giovedì 20 e giovedì 27 settembre a Baku (Azerbaijan), dove sono in programma i Mondiali 2018. I punti in palio in chiave Tokyo rappresentano un bottino succulento per garantirsi un piazzamento ai piani alti del ranking olimpico. ...

Judo - Mondiali 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Otto giorni di gare per assegnare le medaglie iridate. I Mondiali 2018 di Judo andranno in scena a Baku, in Azerbaijan, tra giovedì 20 e giovedì 27 settembre. La National Gymnastics Arena ospiterà le gare a cui prenderanno parte i migliori interpreti internazionali della disciplina, che si daranno battaglia per salire sul podio e iscrivere il proprio nome tra i grandi del Judo. L’occasione sarà propizia anche per comprendere il livello di ...

Judo - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Basile e Giuffrida in cerca di rilancio - Medves ed Esposito vogliono confermarsi ai vertici : Un’Italia a nove punte si avvia verso Baku, in Azerbaijan, per contendersi il podio ai Mondiali 2018 di Judo, in programma tra giovedì 20 e giovedì 27 settembre. Gli azzurri schiereranno i propri migliori atleti in occasione della competizione iridata, in cui proveranno a dar seguito alla crescita costante che ha contraddistinto il Bel Paese nell’ultimo straordinario lustro, in cui l’Italia ha dato mostra di sé con un oro ...

