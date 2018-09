Jet russo | capo aviazione israeliana a Mosca per spiegazioni

Jet russo colpito : Assad accusa Israele : 2.39 Il presidente siriano al-Assad accusa Israele per il jet russo abbattuto al largo delle coste siriane lunedì. Lo riporta l'agenzia di Damasco, Sana, riferendo della lettera di condoglianze inviata al Cremlino per la morte di 15 militari russi."Questo sfortunato incidente è stato il risultato dell'arroganza e della depravazione israeliana afferma Assad - ma siamo determinati a non farci fermare,né voi e né noi,nella lotta contro il ...

Cnn - Jet russo abbattuto da Siria per errore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Siria - scomparso Jet russo con 14 soldati a bordo. “Abbattuto dall’antiaerea di Damasco” : È scomparso dai radar lunedì, forse – dice un ufficiale dell’esercito americano citato da Cnn – abbattuto per errore dall’antiaerea di Damasco. Dell’aereo militare russo con 14 soldati a bordo si sono perse le tracce nella giornata di ieri, mentre Latakia veniva colpita da razzi che Mosca ha detto essere stati lanciati da Israele e, secondo Cnn, mentre l’artiglieria Siriana tentava di fermarli. A dare la notizia della scomparsa ...

Jet russo scompare dai radar in territorio siriano : Il Ministero della Difesa russo ha denunciato la scomparsa dai radar di un jet II-20, con a bordo 14 militari, che sorvolava il Mediterraneo in territorio siriano. "Alle 23, le 22 ora italiana, di ...

Siria : Cnn - Jet russo abbattuto da Damasco : ROMA, 18 SET - L'aereo militare russo scomparso la notte scorsa mentre sorvolava il Mediterraneo di ritorno dalla Siria è stato abbattuto per errore dalle difese anti-aeree Siriane: lo scrive la Cnn, ...

Siria - Jet russo abbattuto per errore : 9.00 L'aereo militare russo scomparso la notte scorsa mentre sorvolava il Mediterraneo di ritorno dalla Siria è stato abbattuto per errore dalle difese antiaeree Siriane: lo scrive la Cnn, che cita un anonimo ufficiale statunitense. Secondo la fonte, in quel momento Damasco si stava difendendo dall'attacco israeliano. Sempre secondo l'emittente Usa,il velivolo è stato abbattuto da un sistema di difesa anti-aerea venduto ai Siriani dai russi ...

Jet russo con 14 militari a bordo scomparso nel Mediterraneo - : Mosca: "Persi i contatti mentre era in corso un attacco aereo di Israele contro obiettivi in territorio siriano". Cnn: "Abbattuto per errore da difesa antiaerea di Damasco"

Giallo nel Mediterraneo - Jet russo “abbattuto dalla Siria” durante raid di caccia israeliani : Lo riferisce la Cnn, che cita un funzionario anonimo. I contatti col jet si sarebbero persi mentre quattro F-16 di Tel Aviv attaccavano obiettivi siriani nella provincia di Latakia. A bordo del velivolo c'erano 14 militari russi.Continua a leggere

Siria - Jet russo scomparso da radar : 4.41 Un jet russo con a bordo 14 militari è scomparso dai radar nel Mediterraneo mentre la Siria veniva attaccata da missili di Israele. Lo ha detto il ministero della Difesa di Mosca. "Sono stati persi i contatti con l'equipaggio di un aereo russo Il-20 sul Mar Mediteranneo a 35 chilometri dalla costa della Sira mentre rientrava dalla base Hmeimin", ha reso noto Mosca, precisando che il velivolo è scomparso dai radar alle 23 di lunedì.