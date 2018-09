Jeff Bezos | «Le decisioni più difficili solo dopo 8 ore di sonno»

Jeff Bezos - CEO di Amazon - ha detto che creerà un fondo di beneficienza con un investimento iniziale di 2 miliardi di dollari : Jeff Bezos, CEO di Amazon, ha detto che creerà un fondo di beneficienza con un investimento iniziale di 2 miliardi di dollari. Il fondo si chiamerà Bezos Day One Fund, sarà gestito da Bezos insieme alla moglie MacKenzie S. Bezos: si occuperà di aiutare The post Jeff Bezos, CEO di Amazon, ha detto che creerà un fondo di beneficienza con un investimento iniziale di 2 miliardi di dollari appeared first on Il Post.

Jeff Bezos - 2 miliardi in un fondo filantropico : L'uomo più ricco del mondo ha fatto l'annuncio su Twitter un anno dopo aver chiesto idee su come usare la sua fortuna personale - ora stimata in circa 163 miliardi di dollari - in beneficenza. Il "...

Amazon vale mille miliardi : ora vuole superare Apple/ In 24 anni di storia un solo flop per Jeff Bezos : Amazon raggiunge mille miliardi di capitalizzazione. Ultime notizie, la creatura di Jeff Bezos come Apple. Aumenta il valore della nota società di e-commerce(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:54:00 GMT)

Gli affari di Jeff Bezos a Washington : Quando il Pentagono ha annunciato un piano per centralizzare tutti i suoi documenti in un sistema cloud sicuro, come aveva già fatto la Cia nel 2013, le aziende tech si aspettavano che la sfida per conquistare l’appalto da 10 miliardi di dollari sarebbe stata serrata. I leader mondiali della tecnolo

Trump contro Jeff Bezos : Amazon giù a Wall Street : Amazon in forte calo a Wall Street, insieme ad altre aziende del settore, dopo il nuovo attacco del presidente degli Usa.

Jeff Bezos è l'uomo più ricco della storia moderna : il creatore di Amazon vale 150 miliardi di dollari : Davanti a tutti: Jeff Bezos è l'uomo più ricco della storia moderna. Nel 'Prime Day', il giorno dei maxi sconti di Amazon , Bezos vale - in base al Bloomberg Billionaires Index - 150 miliardi di ...