Jane Fonda | il dolore più grande

vanityfair

: Il 'mantello' di Jane Fonda oggi = Barbarella 50 anni dopo - MarieClaire_it : Il 'mantello' di Jane Fonda oggi = Barbarella 50 anni dopo - gravelmans1 : So........ A Male Jane Fonda...... ?????? -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Gli uominiPerché le donne anziane sono felici?Le relazioniIl femminismoL'etàLe minoranzeIl guardarsi indietroLa saggezzaRobert RedfordL'etàIl matrimonioLa battaglia contro la bulimiaL'esercizio fisicoIl sessoGenitoriLa chirurgia plasticaLa vitaLa violenza sessualeSingle e contentaIl successoL'amiciziaIl piantoAttrice, attivista politica ed ex guru della forma fisica, a 80 annitorna a parlare del dramma che l’ha segnata per sempre: il suicidio della madre, l’attrice canadese Frances Seymour Brokaw, che nel giorno del suo quarantaduesimo compleanno si tagliò la gola con un rasoio. LEGGI ANCHE: «Quando ho scoperto che era ok non essere perfetta»all’epoca aveva 12 anni. E ora in In five Act, il documentario che ripercorre la sua carriera (nelle sale americane dal 23 settembre), parla di quel ...