James Rodriquez sul gesto della manita ai tifosi del Benfica | ‘Era il 5-0 di 7 anni

Blastingnews

(Di giovedì 20 settembre 2018) Primi sorrisi in Champions League VIDEO per il Bayern Monaco di Niko Kovac che, vincendo 2-0, ha espugnato il da Luz di Lisbona. Di Robert Lewandowski e Renato Sanches le reti che hanno fatto inginocchiare ilal cospetto dei tedeschi, avvio di girone promettente per i campioni di Germania che nella seconda giornata del prossimo 2 ottobre sfideranno l'Ajax. Match gia' importante per gli uomini di Kovac che, insieme agli olandesi, guidano il gruppo E davanti ai lusitani e ai greci dell'AEK Atene. Una gara che può gia' delineare in maniera precisa le sorti del girone in questione., che fai? Successo mai messo in dubbio per i tedeschi, passati subito avanti al 10' con il gol del polacco Lewandowski che poi hanno raddoppiato al 54' con il gol dell'ex Sanches. Il portoghese è stato accolto bene dai suoi vecchi supporter che, nonostante il gol siglato, lo hanno ...