Italia-Finlandia | Mondiali volley 2018 | quando si gioca? Data | programma | orario d’inizio

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Finlandia - i Vichinghi ai raggi X. Tra universali e incognite - azzurri favoriti ma… : Giovedì 21 settembre (ore 21.15) l’Italia tornerà in campo ai Mondiali 2018 di Volley maschile per affrontare la Finlandia nella prima partita della seconda fase. Al Mediolanum Forum di Milano gli azzurri, davanti a 12000 spettatori, se la dovranno vedere contro la compagine nordica che ha concluso la Pool D di Varna al quarto posto, battendo soltanto Cuba e Porto Rico mentre ha perso tutti gli altri incontri (Polonia, Bulgaria e Iran, ...

L'Italia del volley vince contro la Slovenia. Da venerdì la seconda fase contro Olanda - Finlandia e Russia : Pokerissimo azzurro. Dopo Giappone, Belgio, Argentina, Repubblica Dominicana, L'Italia di Gianlorenzo Blengini batte anche la Slovenia per 3-1 (23-25, 25-19, 25-13, 25-18, in 2h04') e conclude il girone della Poule A al primo posto, a punteggio pieno. Un risultato prezioso perché, nella seconda fase, i punti conquistati nel Mandela Forum a Firenze, sempre sold-out e stasera con oltre 7.500 tifosi a trascinare gli azzurri, saranno molto ...

Mondiali - Italia-Slovenia 3-1 : 1ª fase a punteggio pieno per gli azzurri. Venerdì sfida alla Finlandia : A inizio gara sono stati capaci di battere benissimo, a livello delle prime formazioni al mondo e questo ci ha creato diversi problemi. Sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno reagito, ...

Volley - Mondiali 2018 : non solo Italia-Giappone - Bulgaria-Finlandia apre il torneo a Varna : Non soltanto Italia-Giappone nella prima giornata dei Mondiali 2018 di Volley maschile in programma domenica 9 settembre. La rassegna iridata, infatti, viene ospitata in parte nel nostro Paese e in parte in Bulgaria dove la Nazionale padrona di casa sfiderà la Finlandia nel match d’apertura in programma a Varna. I verdi potranno contare sul supporto del proprio pubblico e partiranno favoriti contro la compagine scandinava, desiderosi di ...

L'Italia vince il torneo di Campobasso. Battuta anche la Finlandia - 68-63 - : ...00 Allenamento 24 luglio Trasferimento c/o Hotel dello Sport del CPO 'Giulio Onesti', Roma Allenamento 25 luglio Ore 9.00-11.00 Allenamento Ore 17.40 Trasferimento a Riga , LAT, Ore 21.50 Arrivo a ...

Torneo di Campobasso. Italia-Ucraina 92-55. Mercoledì la Finlandia alle 20.30 : ...00 allenamento 24 luglio Trasferimento c/o Hotel dello Sport del CPO 'Giulio Onesti', Roma allenamento 25 luglio Ore 9.00-11.00 allenamento Ore 17.40 Trasferimento a Riga , LAT, Ore 21.50 Arrivo a ...

Video/ Finlandia Italia U19 - 0-1 - : highlights e gol della partita - Europei - girone A - : Video Finlandia Italia U19 , 0-1, :highlights e gol della partita, valida per il primo turno del girone A agli Europei. Azzurri avanti con Zaniolo.

Europeo - l'Italia batte la Finlandia 1-0 : Per vincere un titolo che manca in bacheca dal 2003 in un torneo che mette in palio anche cinque posti per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 del 2019, la strada e' ancora lunga, ma intanto la squadra ...

Europeo U19 - l'Italia parte col piede giusto : battuta la Finlandia : VAASA, Finlandia, - Comincia col piede giusto l'avventura dell'Italia Under 19 all'Europeo di categoria. A Vaasa, contro i padroni di casa della Finlandia, gli azzurrini si impongono per 1-0 grazie al ...

Euro U19 - Finlandia-Italia 0-1 : Zaniolo decide il match : Per giocare l'Europeo Under 19 ha scelto il numero 5 e non fa il centravanti, ma la prima vittoria dell'Italia porta la firma di Nicolò Zaniolo. Non fosse partito per la Finlandia, sarebbe in ritiro ...