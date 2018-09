Inter | vicino il rinnovo di Icardi

Cav - vicino a Salvini - no a Interferenze : Ancora una volta l'autorità giudiziaria è intervenuta su una vicenda esclusivamente politica su cui non dovrebbe minimamente interferire". Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota.

Inter - in attesa di Modric vicino l'acquisto di Jocic : Ad un giorno dal termine della sessione estiva di Calciomercato, l'Inter continua a sperare in Luka Modric. Il centrocampista croato potrebbe essere la vera ciliegina sulla torta del mercato della societa' nerazzurra, a detta di tutti il migliore e che ha portato la squadra di Luciano Spalletti ad essere considerata la vera anti Juventus in vista della nuova stagione. Il miglior giocatore del Mondiale di Russia dovrebbe incontrare il patron del ...

Maltempo : forti temporali e vento vicino Roma - alberi caduti e diversi Interventi dei Vigili del Fuoco : alberi e rami caduti vicino Roma a causa dei forti temporali che nel pomeriggio hanno colpito soprattutto le zone di Tivoli, Nemi e Ciampino. Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi, rami e pali caduti a causa del vento e della forte pioggia. Un grosso pino è crollato su via dei Laghi. Al momento non si registrano feriti. Su via Appia il traffico è fortemente rallentato in uscita a causa di allagamenti. Nell’arco di due ore i ...

Keita all'Inter?/ Ultime notizie : accordo col Monaco vicino - si può chiudere anche senza pedina di scambio : Keita all'Inter? Ultime notizie: accordo vicino con il Monaco, sarà prestito con diritto di riscatto ancora da fissare. L'affare di calciomercato si può chiudere senza pedna di scambio.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 10:10:00 GMT)

L'Inter piomba su Keita : accordo vicino col Monaco : Effetto Modric sull'Europa: un giro che stuzzica L'Inter super attacco - Sulla Gazzetta dello Sport di domani troverete tutti i dettagli di questa trattativa che sta per consegnare a Luciano ...

Modric è atterrato a Madrid : ecco la FOTO che immortala il momento. L’Inter vicino al “colpaccio” : Il tormentone di mercato di Luka Modric all’Inter dovrebbe finire presto. Il croato è atterrato a Madrid poco fa e sul profilo Instagram della compagnia aerea “Azimuth Jet” è comparsa la FOTO del suo arrivo all’aeroporto Barajas. C’è grande attesa per l’incontro con Florentino Perez dove Modric chiederà di essere ceduto ai nerazzurri. L’Inter ha già pronta la proposta: 4 anni di contratto a 10 ...

Calciomercato Inter : Arturo Vidal vicino al Barcellona : Un Calciomercato super quello intrapreso dalle societa' di Serie A più importanti e blasonate: Juventus, Milan, Roma, Lazio stanno sicuramente stupendo un po' tutti per un mercato sicuramente di qualita' e che ha inevitabilmente incrementato il livello tecnico delle loro rose. Ma probabilmente la societa' più attiva di recente è l'Inter: dopo gli arrivi di Lautaro Martinez, Asamoah e De Vrij a parametro zero, e gli acquisti di Nainggolan e ...

Vidal - niente Inter : è vicino al Barcellona/ Ultime notizie : l'agente conferma - rispunta Rafinha? : Vidal, niente Inter: è vicino al Barcellona. l'agente del centrocampista del Bayern Monaco conferma, rispunta Rafinha per i nerazzurri? Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 17:57:00 GMT)

Inter - c'è il sì di Modric : il croato sempre più vicino - con lui anche Vidal - : Come scrive La Gazzetta dello Sport , nasce tutto da un flirt, da una chiamata della moglie del centrocampista croato, Vanja Bosnic che ha proposto il vice campione del mondo all'Inter. I milanesi, ...

Tenta di salvare vicino da scarica elettrica : 2 morti folgorati nell'hInterland romano : Due uomini sono morti folgorati nella tarda serata di ieri a Velletri, vicino Roma. A quanto ricostruito dai Carabinieri, il proprietario dell'abitazione, un muratore albanese di 48 anni, aveva finito di montare un ponteggio sulla facciata della sua casa quando è morto probabilmente per una scarica elettrica da un lampione addossato all'impalcatura. L'altra vittima è il suo vicino, un romano di 56 anni, che era intervenuto per ...

Mercato - Milan più vicino a Higuain. Vrsaljko è dell Inter : ROMA - Higuain è in vendita. Lo ha comunicato oggi ufficialmente la dirigenza della Juve al fratello-agente del Pipita. Dove finirà l'argentino per ora resta un rebus. Anche perché lui non ha alcuna ...

Sono state Interrotte le ricerche di Iuschra Gazi - la bambina scomparsa il 19 luglio vicino a Brescia : La sera del 29 agosto Sono state ufficialmente interrotte le ricerche di Iuschra Gazi, una bambina di 12 anni che dal 19 luglio risulta dispersa in provincia di Brescia. Gazi, figlia di genitori originari del Pakistan, è affetta da autismo e The post Sono state interrotte le ricerche di Iuschra Gazi, la bambina scomparsa il 19 luglio vicino a Brescia appeared first on Il Post.

Calciomercato : Vrsaljko vicino all’Inter - ma Simeone frena : “Lo aspettiamo per il 6 agosto, spero che possa continuare con noi perché è un calciatore importante ma vedremo la sua volontà”. Queste le parole dell’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, riferite al croato Sime Vrsaljko, che sarebbe molto vicino all’Inter. Non è un addio chiaro da parte del tecnico, che si è detto “molto contento” del giocatore. “Ha fatto un’ottima Coppa del ...