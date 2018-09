Inter | Vecino | ' Tottenham? Ci abbiamo sempre creduto'

Inter : Vecino - battere Samp per fiducia : ANSA, - MILANO, 20 SET - "Dobbiamo prenderci la vittoria contro la Sampdoria per conquistare fiducia in campionato. Siamo ancora in tempo per riprenderci in classifica, ma dobbiamo farlo subito". ...

Inter - la Champions ritrovata e la prima vittoria : sempre nel segno di Vecino : Da Vecino a Vecino, tutto in 121 giorni. Tanti ne sono trascorsi dal gol di testa del centrocampista uruguaiano all'Olimpico di Roma che ha piegato la Lazio, consegnando all'Inter la qualificazione in Champions League. E nel massimo trofeo continentale, una squadra definita 'allo sbando' dopo la falsa partenza in campionato, ritrova il bandolo della matassa e batte il favorito Tottenham. L'uomo del destino, il talismano Interista, è sempre ...

Inter pazza e vincente Vecino - ancora lui che testata alla crisi : L'Inter torna in Champions e torna pazza ribaltando il Tottenham nel finale dopo essere stata sull'orlo del baratro colpita da un tiro malefico di Eriksen. A un destino crudele si sono ribellati Mauro ...

Inter - Vecino è l'uomo del destino - in Champions - : una questione di garra : Sono passati 121 giorni da quando Matias Vecino, con un colpo di testa su calcio d'angolo, trascinò l'Inter in Champions League, decidendo in rimonta, nel finale, la partita contro la Lazio. Quattro ...

Diretta/ Inter Tottenham (risultato finale 2-1) streaming video e tv: il match winner Vecino : "E' la svolta"

Champions : Inter ritorno da sogno - Icardi-Vecino ribaltano gli Spurs nel finale : LA CRONACA La reazione dei nerazzurri è in un'incornata di Perisic su cross di Politano Vorm è attento. Ma l'Inter non è lucida negli ultimi metri e a differenza del primo tempo fatica terribilmente ...

Inter - Vecino e quei gol da infarto : "I miei gol - emozioni forti" : Gli ultimi quattro gol in Serie A li ha segnati dopo l'80'. Sarà un caso? Probabilmente no. I suoi 12 gol in campionato in Italia , il primo nel lontano marzo 2014, hanno sempre portato punti alle sue ...

Inter-Tottenham 2-1 - apre Eriksen. Ribaltone firmato Icardi e Vecino : Icardi e Vecino, proprio come all'Olimpico contro la Lazio, come la domenica di maggio della Champions ritrovata. La notte che l'Inter aspettava da sei anni e mezzo finisce in tripudio. Il primo, ...

Inter-Tottenham - Adani e Trevisani “impazziti” al gol di Vecino : c’è chi si lamenta (incredibilmente) [VIDEO] : Inter-Tottenham, Adani e Trevisani hanno dato spettacolo esultando dopo la rete di Vecino che ha regalato i tre punti ai nerazzurri Inter-Tottenham, Adani e Trevisani hanno commentato l’incontro e sono letteralmente esplosi al gol di Vecino. Una reazione folle, ma concepibile dato come è andata la gara. E’ il bello del calcio, scatenare emozioni dentro di noi, provocare reazioni anche a volte sopra le righe. Ma tant’è, ...

Gol Icardi e Vecino - delirio Inter contro il Tottenham [VIDEO] : Gol Icardi – E’ andata in scena la partita di Champions League tra Inter e Tottenham. Dopo un inizio incoraggiante dei nerazzurri sono venuti fuori gli ospiti, che nel primo tempo hanno sfiorato il vantaggio con Kane su un’imbucata meravigliosa di Eriksen. Nella ripresa il danese si mette in proprio: prima trova la risposta di Handanovic, poi, grazie anche alla deviazione di Miranda, realizza il gol dello 0-1. L’Inter prova a ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : Inter-Tottenham 2-1. Clamorosa rimonta finale firmata da Icardi e Vecino : L’Inter batte il Tottenham nella prima giornata di Champions League al termine di una partita pazzesca, con gli inglesi in vantaggio ed in controllo fino a cinque minuti dal termine. Al vantaggio di Eriksen (con deviazione decisiva di Miranda), rispondono Icardi e, in pieno recupero, Vecino, per il 2-1 finale. Nel primo tempo la prima occasione al 13′ è per Eriksen che, su punizione, chiama all’intervwnto Handanovic, abile a ...

Inter-Tottenham 2-1 - Icardi e Vecino ribaltano gli Spurs

