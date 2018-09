Inter-Tottenham | Trevisani e la ‘pazza’ esultanza | “ecco il motivo della mia telecronaca”

Inter - Vecino : 'Tottenham? Ci abbiamo sempre creduto' : Un sogno ad occhi aperti, quello vissuto Matías Vecino. L'uruguaiano si sta dimostrando l'autentico uomo Champions per l'Inter: prima il gol contro la Lazio del 22 maggio all'ultima giornata della ...

Inter - il Tottenham studia lo 'scippo' Keita : Secondo quanto riportato dalla redazione inglese di Sky Sport il Tottenham ha messo nel mirino l'attaccante in prestito all'Inter dal Monaco, Keita Baldé

Diretta online e in tv Inter-Tottenham di oggi : non è visibile sui canali Rai ma su Sky : Nuova avventura per l'Inter di Spalletti che sei anni dopo ritorna in Champions League e oggi 18 settembre affrontera' gli inglesi del Tottenham. Una partita molto attesa dagli appassionati italiani e, soprattutto, dai tifosi nerazzurri. Quest'ultimi non hanno nascosto la delusione per il ko interno con il Parma e per il rendimento dell'undici di Spalletti in questa fase iniziale del campionato. Il match di Champions dell'Inter sara' trasmesso ...

Inter - due considerazioni e un quadro completo : Il successo contro il Tottenham... : Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport. 'Pensare che il successo contro il Tottenham possa guarire tutti i mali è forse troppo, ma il 2-1 in rimonta di ieri sera darà una bella spinta a un'...

Inter-Tottenham - Icardi gol : il colpo al gluteo e un gesto tecnico strepitoso : E alla fine il primo gol in stagione è arrivato. Decisivo, come spesso gli capita. E' stato Mauro Icardi a suonare la riscossa nel match dell'Inter contro il Tottenham in Champions League. Un gol "...

Miracolo dell'Inter con il Tottenham - esultanza da ultras dei telecronisti Sky : L'esordio è stato "pazzo", proprio come la nomea dell'Inter: i nerazzurri hanno celebrato il loro ritorno in Champions con una rimonta mozzafiato, ribaltando la partita con il Tottenham nei minuti ...

Pagelle / Inter Tottenham - 2-1 - : Asamoah fa la differenza. I voti della partita - Champions League gruppo B - : Pagelle Inter Tottenham , 2-1, : i voti della partita di San Siro, per il gruppo B di Champions League, incredibile vittoria nerazzurra in rimonta.

Inter-Tottenham 2-1 - sana follia oltre il 90' : bentornati nerazzurri. Delude il Napoli : Inter-Tottenham- “Pazza Inter amala“: recita così l’inno ufficiale della compagine nerazzurra, un inno che calza a pennello se si analizza il match di ieri sera. Un’Inter disordinata e leggermente confusionaria nella prima frazione di gioco. Poi il vantaggio del Tottenham ha spaventato totalmente gli uomini di Spalletti, bravi però a restare uniti e compatti. Primo […] L'articolo Inter-Tottenham 2-1, sana follia ...

Champions League - Inter-Tottenham - Spalletti esalta il suo capitano : 'Icardi è fondamentale' : Luciano Spalletti, dopo la vittoria allo scadere contro il Tottenham, parla del risultato portato a casa dall'Inter nelle prima partita della fase a gironi della Champions League Luciano Spalletti ha ...

Champions League – Inter-Tottenham - Spalletti esalta il suo capitano : “Icardi è fondamentale” : Luciano Spalletti, dopo la vittoria allo scadere contro il Tottenham, parla del risultato portato a casa dall’Inter nelle prima partita della fase a gironi della Champions League Luciano Spalletti ha esultato con i suoi calciatori quando allo scadere del secondo tempo, nella partita contro il Tottenham, è arrivato il gol di Vecino che ha regalato la vittoria all’Inter. Una rete davvero preziosa, che ha permesso alla squadra ...

Inter-Tottenham - le pagelle di Champions League : Dopo un inizio di campionato pessimo, l'Inter trova il riscatto al debutto in Champions League contro un Tottenham in vantaggio fino alla fine del match. Succede tutto negli ultimi minuti: al 41' del ...

Video/ Inter Tottenham (2-1) : highlights e gol della partita (Champions League gruppo B) : Video Inter Tottenham (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita di Champions League. I nerazzurri ribaltano tutto tra 85' e 92' e battono gli Spurs in Champions League(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 03:02:00 GMT)

Calcio - Champions League : l’Inter sconfigge il Tottenham all’ultimo respiro - il Napoli non va oltre lo 0-0 a Belgrado in casa della Stella Rossa : L’avventura nella Champions League 2018-19 delle italiane inizia con l’emozionante vittoria dell’Inter all’ultimo respiro sul Tottenham. Gli Spurs passano in vantaggio con il danese Christian Eriksen, ma i nerazzurri, nella partita che sancisce il loro grande ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza, non mollano di un centimetro e prima pareggiano il match con un eurogol di Mauro Icardi, il primo in Champions League in carriera ...

ESULTANZA TREVISANI-ADANI/ Video : Inter-Tottenham - polemica tra Interisti e juventini per la telecronaca Sky : Inter-Tottenham, la telecronaca di Sky fa discutere: dopo la vittoria nerazzurra in Champions, polemica tra interisti e juventini per l'ESULTANZA del duo TREVISANI-ADANI(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 00:21:00 GMT)